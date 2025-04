Spider-Man: Brand New Day, le nouveau Spider-Man avec Tom Holland

©Marvel

Si ce sont les deux prochains films Avengers qui font le plus parler d’eux en ce moment, n’oublions pas que Spider-man 4 est aussi de la partie. Marvel n’en finit pas d’étendre le MCU.

Si des nouvelles de Spider-Man nous avaient déjà été données par Tom Holland lui-même, fuiteur numéro 1, on ne connaissait pas encore le titre officiel du futur film de l’homme araignée.

Spider-Man 4 s’appellera Brand New Day

Prévu pour une sortie le 31 juillet 2026, le film réalisé par Destin Daniel Cretton verra Tom Holland enfiler le costume rouge et bleu pour la quatrième fois. L’acteur a en effet déjà incarné l’homme araignée dans Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home et Spider-Man: No Way Home de Jon Watts en 2017, 2019 et 2021.

Pour ce quatrième volet, Peter Parker sera donc dirigé par un nouveau réalisateur, Destin Daniel Cretton, remplaçant Jon Watts. Ce n’est pas un débutant de l’univers Marvel puisqu’il a déjà réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 2021).

C’est lors du CinemaCon 2025 (qui se déroule du 31 mars au 3 avril 2025 à Las Vegas), que le titre du nouvel opus de Spider-Man a été révélé.

A virtual message from Tom Holland let's attendees know that the working title for the next film is: Spider-Man: Brand New Day and releases July 31, 2026. #CinemaCon #CinemaCon2025 — CinemaCon (@CinemaCon) April 1, 2025

“Un message virtuel de Tom Holland informe les spectateurs que le titre provisoire du prochain film est : Spider-Man : Brand New Day et sortira le 31 juillet 2026.”

Alors qu’il était sur le tournage du film l’Odyssée de Christopher Nolan, Tom Holland a envoyé un petit clip vidéo. Il y explique qu’après les incidents de Spider-Man: No Way Home, la vie de Peter Parker a été réinitialisée, d’où le nouveau titre “Brand New Day” (un tout nouveau jour), comme un nouveau départ.

Le réalisateur, présent au CinemaCon, a indiqué que le tournage débutera cet été.

Toutes ces annonces ne font que mettre l’eau à la bouche des fans. Qui d’autre est prévu au casting ? Bien qu’il semble que Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) soient de nouveau de la partie, mais quel sera le rôle de Sadie Sink (actrice de Stranger Things) qui était, elle aussi, annoncée (le magazine Variety semble penser qu’elle pourrait jouer Jean Grey des X-Man). De plus, est-ce que Spider-Man sera un film multivers avec l’apparition d’autres personnages Marvel, ou sera-t-il un film isolé ?

Beaucoup de questions qui devraient trouver leurs réponses dans les semaines ou les mois à venir.

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/R6OY8tAHOb — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 1, 2025

Source : Gizmodo.com