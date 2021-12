Fortnite : les serveurs sont de retour en ligne après une longue panne de plusieurs heures

Les joueurs de Fortnite ont eu une mauvaise surprise hier soir. Le fameux battle royale était injouable. Ce n’était pas une maintenance prévue et annoncée par Epic Games, mais bel et bien une panne générale des serveurs. Les joueurs ne pouvaient pas se connecter au jeu ou encore lancer le matchmaking pour trouver une partie.

La Fête hivernale de Fortnite – Crédit : Epic Games

La panne générale de Fortnite était d’autant plus pénible pour les joueurs que le jeu célèbre actuellement la Fête hivernale 2021. Cet évènement a démarré le 16 décembre et se terminera le 6 janvier. Les joueurs peuvent déballer un cadeau au chalet de la fête hivernale chaque jour pendant 14 jours. Il y a notamment des tenues, des pioches et d’autres objets cosmétiques. Certains joueurs n’ont peut-être pas réussi à récupérer leur cadeau hier avec la panne de Fortnite.

Certains joueurs n’avaient « pas la permission de jouer à Fortnite »

Le compte Twitter officiel de Fortnite a annoncé le début de la panne hier à 17h14. « Nous enquêtons sur les soucis de connexion, de matchmaking et d’autres soucis », a-t-il tweeté. En voulant se connecter au battle royale, certains joueurs ont même reçu le message suivant : « vous n’avez pas la permission de jouer à Fortnite ».

Nous avons mis le jeu en maintenance pendant que nous corrigeons les soucis actuels.



Deux heures après le début des problèmes de connexion, Epic Games a mis le jeu en maintenance le temps de régler les problèmes. Les joueurs attendaient avec impatience la fin de la maintenance pour se reconnecter à Fortnite. À 00h51, Epic Games a finalement annoncé la bonne nouvelle. Après presque 8 heures de panne, les serveurs de Fortnite étaient de nouveau en ligne.

Les serveurs sont de nouveau en ligne en ligne ! Merci à toutes et à tous pour votre patience.



Enfin, Epic Games a prévu d’offrir un cadeau aux joueurs en compensation des heures perdues quand Fortnite était injouable. « Nous vous tiendrons informés la semaine prochaine sur nos plans pour rattraper le temps perdu ! », a annoncé le compte Twitter du jeu.

En tout cas, la Fête hivernale de Fortnite est aussi l’occasion de récupérer les tenues de Spider-Man (No Way Home) et MJ (No Way Home) qui sont disponibles dans la boutique depuis le 17 décembre. Il y a deux mois, les joueurs avaient les tenues de Chris Redfield et de Jill Valentine de Resident Evil.

