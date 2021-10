Fortnite : Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil rejoignent le combat

Epic Games vient d’ajouter le duo légendaire de Resident Evil dans Fortnite. Les skins de Chris Redfield et Jill Valentine sont déjà disponibles dans la boutique. « Qu’il s’agisse d’éliminer les monstres du cube ou de prendre d’assaut les laboratoires de l’IO, affrontez le mal avec le cogneur de rochers Chris Redfield et l’as de la serrure Jill Valentine », annonce le développeur en faisant référence aux évènements de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite.

Jill Valentine et Chris Redfield de Resident Evil débarquent dans Fortnite – Crédit : Epic Games

L’arrivée de Resident Evil dans Fortnite comporte aussi plusieurs clins d’œil à la célèbre franchise de jeux d’horreur de Capcom. En effet, Chris Redfield et Jill Valentine ont des tenues alternatives en plus de la tenue de base du skin.

Resident Evil débarque dans Fortnite avec des skins et des objets tirés de la franchise

Vous pourrez donc jouer au battle royale avec Chris Redfield du Hound Wolf Squad comme on le retrouve dans Resident Evil Village. D’ailleurs, la démo est actuellement disponible sur le PlayStation Store pour les PS5 et PS4. Si vous choisissez d’incarner Jill Valentine, vous aurez l’occasion de replonger dans le remake de Resident Evil 3 où elle est prise en chasse par Nemesis. En plus des skins et des tenues alternatives, Epic Games a réservé quelques surprises aux fans de Resident Evil.

Les tenues alternatives de Chris Redfield et Jill Valentine dans Fortnite – Crédit : Epic Games

Le pack de l’équipe des S.T.A.R.S. contient aussi plusieurs objets qui rappellent la franchise. Vous retrouverez l’accessoire de dos Herbe verte (avec des styles alternatifs Herbe rouge et Herbe bleue) et l’accessoire de dos Machine à écrire. D’ailleurs, Capcom vend ces fameuses herbes iconiques de Resident Evil qui sont des sels de bain parfumés.

Enfin, vous pouvez aussi acheter le pack d’équipement de l’équipe des S.T.A.R.S. qui contient la pioche Hot Dogger, la pioche Matraque électrique et un écran de chargement inédit. Une toute nouvelle émote, Balade du pépin, que vous pouvez-voir dans la vidéo ci-dessous fait aussi partie de ce pack.

