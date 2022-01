Fortnite : un mode sans construction pourrait bientôt débarquer

Les constructions permettent à Fortnite de se démarquer des autres titres de Battle Royale. Mais elles rebutent aussi certains joueurs qui peinent à les maîtriser. Pour les contenter, Epic Games plancherait sur un mode « no build » qui pourrait débarquer prochainement dans le free-to-play.

Avec un peu de malice et de discrétion, il est possible de jouer et de survivre sans crafting dans Fortnite. Mais la tâche est désormais très ardue, les joueurs maîtrisant de plus en plus les techniques de construction. Si certains utilisent murs, plateformes et autres structures pour se dissimuler d’autrui, d’autres n’hésitent pas à créer des pièges avec les matériaux collectés pour pulvériser leurs adversaires.

En dehors des évènements spéciaux organisés régulièrement, les constructions font toute l’originalité de Fortnite par rapport aux autres jeux de type Battle Royale. Toujours est-il qu’elles mettent de côté certains joueurs qui n’osent pas se lancer dans la bataille à cause de cette frange de gameplay difficile à manier. Il faut dire que les “build fights” sont de plus en plus poussés, au grand dam des néophytes qui restent sur la touche.

Fortnite : vers un mode calibré pour les néophytes des constructions ?

Ce faisant, Epic Games travaillerait actuellement sur un mode Battle Royale dénué de constructions. Le leaker HypeX, généralement bien rencardé sur les nouveautés relatives à Fortnite, vient en effet d’affirmer sur Twitter qu’un tel mode serait en préparation. Reste désormais à savoir si cette rumeur se concrétisera dans les prochains mois.

Dans un premier temps, ce mode inédit devrait être éphémère. Un moyen pour Epic Games de prendre la température auprès des joueurs pour voir si ces derniers mordent à l’hameçon. Le cas échéant, le mode sans construction pourrait prendre ses appartements pour de bon. Évidemment, il est tout à fait possible qu’il ne voit jamais le jour. Les modes éphémères peuvent parfois servir de banc d’essai pour des changements durables. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il faudra suivre de près les prochaines communications d’Epic Games pour en avoir le cœur net.

Outre cette rumeur insistante, la fin d’année n’a pas été de tout repos pour le free-to-play. Et pour cause, les serveurs de Fortnite ont été victimes d’une lourde panne qui a duré quasiment huit heures. Tout est revenu à la normale et les joueurs ont pu finir l’année en beauté sur le Battle Royale alors que la saison 1 du chapitre 3 est désormais disponible.