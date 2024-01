Meilleures TV 4K 75 pouces : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures TV 75 pouces

Les constructeurs proposent différentes tailles de téléviseurs, allant au format compact (42 pouces) au format géant de 85 pouces pour le grand public. Mais c’est une taille un poil en dessous qui nous intéresse ici, puisqu’il s’agit des 75 pouces. Elles sont déjà énormes et intègrent pour la plupart les dernières technologies de pointe de traitement de l’image.

Mais forcément, qui dit TV de 190cm, dit prix élevé. À ce stade, beaucoup de modèles sont inabordables, quand d’autres réussissent à maintenir un prix relativement contenu pour une telle diagonale. TCL par exemple propose des téléviseurs de cette taille aux alentours de 1300 euros. Tour d’horizon des meilleures TV de 75 pouces.

TCL QLED Mini Led 75C805, la TV 75 pouces pas chère

TCL propose dans l’ensemble des modèles à l’excellent rapport qualité/prix, et le fabricant chinois ne déroge pas à la règle avec son modèle C805 en version 75″. Avec un prix d’achat à 1390 euros, elle est l’un des modèles les moins chers du marché dans cette diagonale. Surtout qu’il s’agit ici d’une dalle QLED qui a déjà fait ses preuves sur le marché, en offrant une qualité d’image bien supérieure à une dalle LCD, technologie dont est dérivé le QLED.

Sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pouvant être overclocké à 144 Hz permet au 75C805 d’être un téléviseur paré pour le gaming et les consoles de dernière génération. La dalle est compatible Dolby Vision améliorant considérablement le rendu des couleurs et de la luminosité générale pour une image plus réaliste. Quatre ports HDMI 2.1 sont d’ailleurs présents pour assurer une connectivité étendue.

On regrettera néanmoins un système audio trop faible (deux haut parleurs de 15 watts chacun), obligeant quasiment à investir dans une barre de son pour profiter au mieux des films, séries et titres vidéoludique dans l’optique où vous n’utilisez pas de casque.

LG OLED77C3, le meilleur rapport qualité prix

Best seller de LG, la série C a récemment fait peau neuve avec ses nouveaux téléviseurs C3. Avec une qualité d’image excellente et un prix “relativement” contenu pour un tel engin, le fabricant sud-coréen commercialise la OLED77C3. Équipé d’une dalle OLED offrant un contraste quasi-infini et une colorimétrie impeccable, ce modèle fait partie du haut du panier des TV de 77 pouces.

Le téléviseur peut recevoir des signaux HDR10 et Dolby Vision afin d’avoir une scène colorimétrique et lumineuse plus large. Bien évidemment, le fabricant a pensé aux joueurs en adoptant une fréquence de rafraichissement de 100 Hz, pouvant être boosté à 120 Hz lorsqu’un jeu vidéo est lancé. La TV est également compatible AMD FreeSync permettant de synchroniser le taux de rafraichissement de l’écran avec celui du processeur graphique afin de réduire les effets de déchirures d’images.

Le système d’exploitation WebOS est toujours aussi bien pensé avec la présence de nombreuses applications et fonctionnalités qu’on peut attendre d’une Smart TV connectée. Enfin, ses bords extra-fins accentuent l’immersion, et sa finition irréprochable composée d’un pied métallique (en option) de bonne facture assure un aspect premium à ce modèle. Seul le système audio dénote, et on regrettera un manque cruel d’innovations par rapport au modèle C2, qui apparaît donc bien plus intéressant en terme de rapport prix performances. Par ailleurs, nous avons testé la version OLED65C3.

Philips Ambilight 77OLED848, la meilleure TV OLED

Si votre budget le permet, vous pouvez partir sur la Philips Ambilight 77OLED848. Il s’agit du modèle le plus haut de gamme du fabricant néerlandais, et s’affiche donc à pratiquement 4000 €. A ce tarif, vous pouvez espérer les meilleurs technologies pour améliorer le traitement de l’image. En plus de l’OLED qui affiche des noirs profonds et un très large panel de couleurs, on retrouve la fameuse puce P5 AI Perfect Picture Engine qui utilise l’intelligence artificielle afin d’améliorer la netteté des images, la colorimétrie ainsi que la fluidité.

Afin de séduire les joueurs en quête d’un téléviseur haut de gamme, la fréquence de balayage s’élève d’emblée à 120 Hz, afin d’afficher les jeux compatibles en 4K 120 FPS. De plus, le téléviseur prend en charge le VRR (Variable Refresh Rate) avec AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync, qui synchronise le nombre d’images par seconde du processeur graphique avec celui de la télé.

Enfin, la fonction Ambilight permet d’accroitre l’immersion en affichant un large halo lumineux derrière la TV. Que vous jouiez ou que vous regardiez un film, l’Ambilight se synchronise avec les couleurs affichées à l’écran. On déplorera néanmoins que cette technologie soit toujours cantonnée à trois côtés, alors que les autres modèles de la marque sont désormais à quatre côtés.

TV Samsung The Frame QE75LS03B, la plus belle TV 75 pouces

La série “The Frame” de chez Samsung arbore un large cadre fortement inspiré des tableaux afin de regarder la TV, mais aussi de décorer votre maison ou appartement. En effet, ce téléviseur est conçu pour être accroché à un mur et de donner l’illusion de regarder un tableau animé. Mais outre cet aspect très original de la part du géant sud-coréen, ce dernier n’en oublie pas pour autant d’intégrer des technologies de pointe à son produit.

Avec sa dalle QLED, dérivée de la technologie LCD, le rétroéclairage est toujours de la partie. Mais à la différence près qu’elle utilise une boîte quantique composée de nanocristaux sensibles à la lumière permettant d’afficher une plus large colorimétrie. La luminosité est également plus vive qu’une dalle OLED et la QLED a l’avantage d’afficher une latence (temps de réponse entre l’action demandée par l’utilisateur et l’exécution de la commande par la TV) très réduite. Ce qui en fait un allié de choix pour les gamers.

Lorsque la TV est en veille, vous pouvez afficher vos œuvres d’art préférées afin d’en faire un véritable cadre de décoration. Petit piège néanmoins, cette fonction nécessite un abonnement. On notera également une connectivité étendue grâce à quatre ports HDMI, deux USB plus un USB-C, ainsi qu’une prise Ethernet.

Sony Bravia KD75X85L, la meilleure TV Full LED

A ce prix et pour une si grande taille, les fabricants n’intègrent pas forcément une dalle OLED, mais du LCD ou du QLED. Chez Sony, on a droit à du Full LED pour son modèle KD75X85L. Il s’agit ici d’une dalle VA. Cette dernière va regrouper à peu près les mêmes avantages et inconvénients que celles qui équipent les écrans d’ordinateur. C’est à dire un très bon contraste, mais une colorimétrie pas toujours précise.

C’est exactement ce qui en ressort de ce produit du géant nippon. Si on apprécie ses fonctions gaming ultra complètes permettant de l’utiliser parfaitement avec une PS5 (120 FPS, VRR, ALLM…), ses couleurs sont moins réalistes que sur une dalle LCD, et encore moins que sur une OLED.

Toutefois, le contraste est ici excellent, les zones sombres de l’image ne seront pas grisées. Full LED oblige, la consommation électrique est faible, ce qui allégera votre facture d’électricité. Les ports HDMI 2.1 permettront d’afficher vos jeux vidéo en 4K 120 FPS pour les titres compatibles.

Samsung Neo QLED TQ75QN800C, la meilleure TV 75 pouces

Terminons ce guide avec l’une des TV les plus chères du marché, puisque à 5000 euros, Samsung introduit la 8K dans son téléviseur. Il s’agit ici de la technologie Neo QLED, qui bénéficie d’une meilleure couche de protection anti-reflets que du QLED classique. Cette technologie bénéfice d’une plage de couleurs plus large que du LCD classique. Mais aussi d’une bien meilleure luminosité que de l’OLED.

Elle bénéficie des prises en charge de signaux HDR10+, mais on regrettera un manque cruel de compatibilité avec d’autres normes HDR, comme le Dolby Vision. Néanmoins, son pic de luminosité est exceptionnel et ne dégrade en rien la qualité d’image.

Grace à sa fréquence de balayage de 100 Hz overclokable à 120 Hz, les joueurs seront comblés. En revanche, quasiment aucun jeu vidéo n’exploite la 8K. Si les Xbox Series X et PS5 prétendent prendre en charge une telle résolution, cela ne concerne pratiquement aucun programme ni titre vidéoludique. De même, les films et séries sont encore tournées en 4K, et les programmes ne seront qu’upscalés en 4320p. Si vous n’avez pas de limite de budget et que vous souhaitez avoir un téléviseur futurproof en voulant une démonstration de force de cette résolution à domicile, le TQ75QN800C est fait pour vous.

📺 Quel recul pour une TV de 75 pouces ?

75 pouces (soit 190cm) est une grande taille. Afin de préserver vos yeux, vous avez besoin d’un recul minimal fortement conseillé. Il faut environ 4,5cm de recul par pouce. Cela vous amène donc à faire un calcul assez simple de 4,5 x 75, ce qui donne 337,5 cm. ll faut donc environ 3,30 mètres entre vous et votre téléviseur.

Vous pouvez procéder avec la même technique pour des modèles plus petits, ou même plus grands. Avec un téléviseur de 98 pouces, il vous faudra 441cm de distance, soit 4,40 mètres. Si votre TV est destinée à aller dans une petite pièce, il est inutile de choisir un format aussi énorme. Nous vous conseillerons de vous diriger vers des modèles plus petits comme les TV de 55 pouces en fonction des calculs susmentionnés.

🎮 Quel est le meilleur taux de rafraichissement ?

Pour l’écrasante majorité de vos films et séries, une fréquence de balayage de 60 Hz sera largement suffisante. En effet, les programmes cinématographiques tournent encore en 24 images par seconde. En revanche, plus la fréquence est grande, plus la fluidité le sera aussi. C’est particulièrement confortable lorsque vous naviguez via le système d’exploitation intégré à votre téléviseur. Il y a une vraie différence entre du 60 et du 120 Hz.

Mais les 120 images par seconde ont surtout une utilité pour les gamers, qui veulent brancher leur PC ou leur console nouvelle génération comme les Xbox et PS5. Ces machines ont en effet la capacité d’afficher des titres vidéoludique à 120 fps. Gardez à l’esprit que les jeux en 120 images par seconde sur ces consoles restent rares. Il y aura forcément un downgrade de la résolution. Pour les PC, il faudra une configuration très musclée pour afficher des jeux en 4K 120 fps. Accessoirement, la compatibilité 120 Hz est aussi synonyme de haut de gamme pour les téléviseurs.

🧐 Quelles sont les différences entre le QLED et l’OLED ?

Chaque dalle a ses propres avantages. La différence réside principalement dans le contraste et les couleurs. L’OLED possède des diodes indépendantes pouvant créer leurs propres lumières. C’est pourquoi ces dalles sont réputées pour leurs noirs profonds, car les pixels sont capables de s’éteindre individuellement. Les coins de l’image sombres sont affichés presque noirs, et non de façon grisâtres. De même, un pixel a la capacité de créer sa propre couleur. Cela donne des tons plus différents pour une colorimétrie globale bien plus précise et large.

Le LCD est une technologie vieillissante. Cette dernière devient de plus en plus rare sur le marché mais encore utilisé par des modèles d’entrée de gamme. Il s’agit d’une dalle constituée de deux plaques en verre transparentes. Ces dernières sont séparées par une couche de cristaux liquides rétroéclairés par LED. Cette couche va filtrer la lumière émise et ainsi afficher une image. Les cristaux s’orientent en fonction du courant électrique et modifient la polarisation de la lumière qu’ils laissent passer.

La grande différence avec l’OLED, c’est que les pixels doivent fonctionner tous ensembles et ne peuvent pas s’éteindre indépendamment des autres ni même produire leurs propres couleurs. Ainsi, toute la dalle reste éclairée. C’est pour cela que même dans les endroits sombres affichés sur votre programme TV, l’image apparaît grisâtre au lieu d’être noire. La plage des couleurs est également plus limitée.

