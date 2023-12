Meilleures TV 55 pouces 4K : quel modèle choisir en 2023 ?

Top 3 des TV 55 pouces 4K

TCL 55C645, un téléviseur 4K pas cher 395.99€ Voir 463.87€ Voir 549€ Voir 549.99€ Voir 549.99€ Voir 752.60€ Voir Plus d'offres LG OLED55C3, le meilleur rapport qualité/prix 1219€ Voir 1249€ Voir 1,441.99€ Voir 1790€ Voir 1790€ Voir 1799€ Voir 2,016.75€ Voir Plus d'offres Samsung TQ55S90C, la meilleure dalle QD-OLED à moins de 2000 euros 1228€ Voir 1,635.90€ Voir 1,673.99€ Voir 1689€ Voir 1790€ Voir 1790€ Voir 1799€ Voir 1,799.99€ Voir 1855€ Voir 2,034.71€ Voir Plus d'offres

À l’instar du marché du smartphone, celui de la TV est devenu extrêmement vaste. L’apparition de fabricants chinois a cassé les prix, permettant à la plupart des clients d’obtenir un téléviseur de qualité pour un prix contenu. Mais d’autres modèles restent très onéreux avec l’intégration de technologies de pointe afin d’améliorer la qualité d’image.

Les constructeurs ont également compris qu’ils devaient proposer des fonctionnalités orientées gaming afin de séduire les joueurs en quête d’un produit de qualité pour leur console de nouvelle génération. Voici donc les meilleurs modèles TV 4K 55 pouces à acheter en 2023.

À lire aussi : meilleures TV 65 pouces 4K

TCL 55C645, un téléviseur 4K pas cher

TCL 55C645 Un téléviseur 4K pas cher 463.87€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

752.60€ Voir l’offre On aime Belles couleurs

Belles couleurs Bon contraste

Bon contraste Prix agressif

Prix agressif Prises en charge du VRR et de l'ALLM On n’aime pas Expérience HDR médiocre

Expérience HDR médiocre Son très moyen

Si vous souhaitez dépenser le moins possible pour un téléviseur tout à fait potable, alors le TCL 55C645 est fait pour vous. Le fabricant chinois s’est spécialisé dans la conception de produits à l’excellent rapport qualité / prix. Il prouve une fois de plus qu’il est tout à fait possible d’acheter un modèle 4K aux alentours de 500 €. C’est dérisoire pour une taille de 55 pouces. La qualité d’image est au rendez-vous avec de belles couleurs éclatantes. La colorimétrie est réglable parmi les différents modes proposés. La dalle QLED permet d’obtenir un bon contraste natif.

Grâce à l’intégration de Google TV, il est parfaitement possible de visionner ses films et séries favoris confortablement à travers les différents services de streaming. Toutefois, les enceintes intégrées seront sans doute insuffisantes pour profiter pleinement de ses programmes. Il vaudrait mieux investir dans une barre de son. Le téléviseur prend en charge de nombreuses normes HDR, mais ne vous attendez pas non plus à des miracles. Le pic lumineux trop faible et la diffusion de la lumière imprécise.

Les gamers pas trop exigeants pourront trouver dans le TCL 55C645 un bon écran pour jouer aux consoles current-gen, grâce à la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Ce sont des fonctionnalités indispensables pour les joueurs de FPS multijoueur. Si vous souhaitez acquérir un modèle un peu plus qualitatif tout en ayant un excellent rapport qualité/prix, nous avons testé pour vous le TCL 65C845.

LG OLED55C3, le meilleur rapport qualité/prix

LG OLED55C3 Le meilleur rapport qualité/prix 1219€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1,441.99€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre

2,016.75€ Voir l’offre On aime Qualité d'image exceptionnelle

Qualité d'image exceptionnelle Nombreuses fonctionnalités gaming

Nombreuses fonctionnalités gaming Qualité audio

Qualité audio Calibrage HDR

Calibrage HDR Qualité de fabrication On n’aime pas Peu d'évolutions par rapport à la C2

Peu d'évolutions par rapport à la C2 Qualité audio des enceintes intégrées moyenne

Si vous souhaitez la référence des TV 4K OLED, alors la LG OLED55C3 est faite pour vous. LG a réussi, avec ses modèles OLED, à concevoir des écrans intégrant de nombreuses technologies pour un prix relativement contenu (toute proportion gardée). Avec une qualité d’image inégalée et des fonctionnalités dernier cri, la génération C3 tente de faire encore mieux que ses deux prédécesseurs. Si le pic de luminosité en mode HDR reste inférieur à celui des modèles les plus onéreux du marché, la OLED55C3 n’a pas grand chose à se reprocher.

La Qualité d’image exceptionnelle est permise notamment grâce à un calibrage quasi parfait des couleurs. OLED oblige, le contraste est quasiment infini. La TV est également taillé pour le gaming avec une fréquence d’image atteignant les 120 Hz et la prise en charge du HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS. La présence du AMD FreeSync pour les Xbox Series X|S ainsi que du NVIDIA G-Sync pour la Playstation 5 devrait ravir les joueurs en quête d’une télé gaming.

La qualité audio reste en retrait mais la technologie WOW Orchestra fonctionne de concert avec la dernière barre de son LG. Cela permet de créer un ensemble sonore du plus bel effet. Le seul vrai défaut que l’on pourrait lui trouver est le manque flagrant d’évolution par rapport à la C2. Cette dernière reste un excellent choix, et maintenant moins cher.

À lire aussi : notre test de la LG OLED65C3

Philips 55OLED808, la meilleure TV ambilight

Philips 55OLED808 La meilleure TV ambilight 1290€ Voir l’offre

1489€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1,768.99€ Voir l’offre

1,802.99€ Voir l’offre On aime Contraste

Contraste Calibrage des couleurs

Calibrage des couleurs Technologie Ambilight qui fait toujours son effet

Technologie Ambilight qui fait toujours son effet Belle qualité de fabrication

Belle qualité de fabrication Fonctions gaming complètes On n’aime pas HDR toujours un peu en retrait

HDR toujours un peu en retrait Léger manque de connectiques pour le HDMI 2.1

Philips se démarque des autres constructeurs par la présence d’un beau spectacle de lumières projeté derrière le téléviseur. La 55OLED808 ne déroge pas à la règle et intègre une multitude de leds réagissant à l’image affichée sur l’écran. L’immersion en est grandement améliorée. Il est préférable d’assombrir la pièce pour profiter pleinement de cette technologie. Mais ce modèle n’est pas uniquement bon pour faire de la lumière. Le fabricant néerlandais a intégré une dalle OLED EX au calibrage des couleurs quasiment parfait OLED oblige, le contraste est quasi infini. L’effet de profondeur d’image exceptionnelle à l’écran.

De nombreuses normes HDR sont prises en charge à savoir HDR10+ ou encore Dolby Vision. Sa fréquence de 120 Hz garantira une excellente fluidité, notamment pour les gamers disposant d’une console de jeu ou d’un pc. Ils seront également ravis d’apprendre que la 55OLED808 prend en charge la technologie VRR telle que le AMD FreeSync Premium pour les Xbox ou joueurs PC sous AMD. Le NVIDIA G-Sync est également de la partie pour les possesseurs d’une PS5 ou d’un ordinateur avec une carte graphique RTX.

Pour pouvoir jouer en 4K 120 FPS, le téléviseur dispose de deux ports HDMI 2.1. Une technologie de traitement de mise à l’échelle des images officie également dans l’appareil pour améliorer la qualité des programmes inférieurs à la 4K. C’est l’idéal si votre jeu lancé sur votre PS5 ou votre Xbox Series n’est qu’en 1440p par exemple. Pour couronner le tout, une barre de son 2.1 directement intégrée permet au Philips de proposer une très belle qualité audio.

À lire aussi : meilleures TV 4K LED, OLED et QLED en 2023

Samsung The Frame TQ55LS03B, la plus belle des TV

Samsung The Frame TQ55LS03B La plus belle des TV 899€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1,395.27€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre On aime Design recherché

Design recherché Qualité d'image

Qualité d'image Fonctions gaming

Fonctions gaming Connectique HDMI 2.1 On n’aime pas Contraste limité

Contraste limité Pas de NVIDIA G-Sync

Le fabricant sud-coréen a fait de son produit “The Frame” un tableau pour les passionnés d’art. Posé sur un mur, l’illusion est parfaite. Le cadre est même personnalisable grâce à un catalogue de couleurs. Il s’agit pourtant bien d’un véritable téléviseur propulsé par une superbe dalle QLED de 55 pouces. La fréquence d’image atteint les 100 Hz. Ce modèle intègre le puissant Quantum Processor 4K améliorant considérablement la qualité d’image.

Elle dispose de quatre ports HDMI dont un 2.1 pour s’affranchir de la limite de 100 Hz et ainsi pousser à 120 Hz. C’est l’idéal pour les gamers souhaitant s’adonner à un titre vidéoludique en 4K 120 FPS. D’ailleurs, Samsung n’a pas oublié l’ALLM et l’AMD FreeSync Pro pour les gamers en quête de performances. Le NVIDIA G-Sync n’est en revanche pas de la partie, excluant donc de facto les gamers avec une carte graphique RTX. Les joueurs PS5 sont également laissés de côté.

Un mode jeu intégré permet à l’input lag de descendre à 9,4 ms, soit une latence quasiment nulle entre la pression d’un bouton et l’exécution de la commande par le système. Le seul défaut qu’on pourrait lui trouver est son contraste limité, forcément, c’est du QLED.

À lire aussi : meilleures TV Samsung, quel modèle acheter en 2023 ?

Panasonic TX-55LZ2000E, l’une des dalles OLED les plus lumineuses du marché

Panasonic TX-55LZ2000E L'une des dalles OLED les plus lumineuses du marché 1,611.68€ Voir l’offre On aime Colorimétrie parfaite

Colorimétrie parfaite Excellent contraste

Excellent contraste Qualité de finition

Qualité de finition Paré pour le gaming On n’aime pas Perte de saturation dans les angles

Le Panasonic TX-55LZ2000E fait partie des écrans de 55 pouces les plus performants. En mode Cinéma, il atteint un pic de luminosité exceptionnel ce qui fait de lui l’une des dalles OLED les plus lumineuses du marché. Il n’a d’ailleurs pas grand chose à se reprocher puisque le calibrage des couleurs est quasiment parfait et profite d’un excellent contraste. Il arbore une qualité de finition impeccable. Une panoplie de fonctionnalités est prévue pour les joueurs. Exemples : l’AMD FreeSync Premium et la compatibilité HDMI 2.1 pour pouvoir lancer les jeux en 4K 120 FPS.

Idéal pour les joueurs ayant une console current-gen ou un puissant ordinateur gaming équipé d’une carte graphique AMD. Malheureusement, le produit fait l’impasse sur une prise en charge du Nvidia G-Sync, empêchant donc les joueurs PS5 et PC intégrant une carte graphique RTX de profiter du VRR.

La TV est montée sur un pied unique et orientable, permettant facilement de changer d’angle. L’un des rares points faibles réside dans la perte de saturation dès que l’on se met un peu de côté. Il faudra donc bien être face à l’appareil pour profiter d’une qualité d’image optimale. Forcément, pour un produit d’exception, le prix pique, puisqu’on est aux alentours des 2000 € en prix conseillé.

Samsung TQ55S90C, la meilleure TV QD-OLED à moins de 2000 euros

Samsung TQ55S90C La meilleure dalle QD-LED à moins de 2000 euros 1228€ Voir l’offre

1,635.90€ Voir l’offre

1,673.99€ Voir l’offre

1689€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre

1,799.99€ Voir l’offre

1855€ Voir l’offre

2,034.71€ Voir l’offre On aime Colorimétrie irréprochable

Colorimétrie irréprochable Contraste infini

Contraste infini Angles de vision élargis

Angles de vision élargis Fonctions gaming complètes

Fonctions gaming complètes Luminosité On n’aime pas Absence de prise en charge Dolby Vision

Absence de prise en charge Dolby Vision Absence de prise en charge NVIDIA G-Sync

Cette technologie encore nouvelle a déjà fait ses preuves sur la Sony A95K Bravia XR OLED, commercialisée depuis l’an dernier. La Samsung TQ55S95C utilise la même dalle, et c’est aussi une belle réussite. En clair, cette technologie combine le meilleur des Quantum Dots et de l’OLED, afin d’avoir une qualité d’image que l’on pourrait désormais qualifier de parfaite. La dalle peut alors exploiter une gamme de couleurs bien plus large qu’avec une dalle plus classique, tout en ayant une luminosité bien plus élevée, permise par les Quantum Dots.

De plus, les angles de vision sont élargis. Le fabricant sud-coréen excelle par ailleurs dans la technologie antireflet présente dans beaucoup de ses modèles. Le téléviseur prend également en charge la plupart des normes HDR, sauf Dolby Vision. Ce produit embarque de même toute une panoplie de connecteurs, à savoir quatre ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS. La dalle peut même grimper à 144 Hz, idéal pour ceux disposant d’un ordinateur gaming de compétition.

D’autres technologies comme l’ALLM et le VRR AMD FreeSync Premium sont intégrées pour jouer dans d’excellentes conditions (encore faut-il avoir la machine adaptée). L’OS qui propulse cette TV intègre également les services de jeu en streaming comme NVIDIA GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Finalement, son seul vrai défaut est l’absence de prise en charge de la norme Dolby Vision et de l’absence du NVIDIA G-Sync pour les possesseurs de PS5 et de PC ayant une carte graphique NVIDIA.

À lire aussi : GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, PS Plus, etc. qui est le meilleur pour jouer en streaming ?

🧐Faut-il acheter une TV OLED ou une LCD ?

Chaque dalle a ses propres avantages. La différence réside principalement dans le contraste et les couleurs. L’OLED possède des diodes indépendantes, capables de s’éteindre et de s’allumer toutes seules. Elles n’ont pas besoin de rétroéclairage pour fonctionner. C’est pourquoi on dit souvent que le contraste est quasiment infini. Lorsque votre film, série ou jeu vidéo affiche un endroit extrêmement sombre, où la visibilité devrait être quasi-nulle, les diodes s’éteignent, ce qui donne un noir profond au lieu d’une image grisâtre comme pourrait le faire une dalle LCD. De même, un pixel peut afficher sa propre couleur indépendamment des autres. Cela permet plusieurs nuances de rouge, de bleu et de vert à l’écran.

Le LCD est une technologie vieillissante, devenant de plus en plus rare sur le marché. Il s’agit d’une dalle constituée de deux plaques en verre transparentes, séparées par une couche de cristaux liquides rétroéclairés par LED. Cette couche va filtrer la lumière émise par le rétroéclairage et ainsi afficher une image. Les cristaux s’orientent en fonction du courant électrique et modifient la polarisation de la lumière qu’ils laissent passer. Puisque les cristaux ne peuvent pas fonctionner indépendamment des autres, toute la dalle doit rester rétroéclairée. C’est pour cela que même dans les endroits sombres affichés sur votre programme TV, l’image reste grisâtre au lieu d’être noire. La plage des couleurs est également bien plus limitée que de l’OLED. Toutefois, la technologie LCD fait encore de la résistance, et elle permet d’acquérir un écran TV 4K à bas coûts.

🤔Quelles sont les différences entre le QLED et le QD OLED ?

La QLED est une technologie déposée par Samsung, et fait partie de la famille des téléviseurs LCD. À la différence que le QLED intègre des nano cristaux liquides rétroéclairés, rendant le rétroéclairage plus efficace. Les couleurs rouge et verte obtiennent une plus grande plage de nuances. De ce fait, le HDR est plus performant, et donnant un meilleur équilibre des blancs et des noirs. En revanche, puisque le rétroéclairage est toujours de la partie, il est difficile d’avoir un aussi bon contraste que l’OLED.

Enfin, les TV QD-OLED sont encore rares sur le marché mais ont déjà fait ses preuves. La dalle est composée de l’OLED ainsi que des nano cristaux venant du procédé QLED afin d’améliorer la luminosité, le contraste et la colorimétrie. Plus précisément, cette technologie va principalement se servir d’un pixel bleu OLED, le plus lumineux, pour émettre un éclairage, qui va ensuite être filtré par des points quantiques afin de générer d’autres couleurs comme le rouge et le vert. Il n’y a pas de rétroéclairage, ce qui permet donc d’avoir un contraste quasi-infini, mais à contrario, un pic lumineux plus élevé permis grâce à la diode bleue comme source principale de lumière. En somme, les points faibles des deux procédés sont effacés pour ne garder que les avantages.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs