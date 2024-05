Free Mobile : son forfait phare passe à 300 Go sans augmenter de prix

Free Mobile vient d’améliorer son forfait 5G en gonflant son enveloppe data. Désormais, les abonnés bénéficient de 50 Go de données mobiles supplémentaires toujours pour le même tarif de 19.99 euros par mois.

Free Mobile a mis à jour son offre phare. L’opérateur vient d’annoncer que l’enveloppe data de son forfait 5G/4G passait à 300 Go sans surcoût. Jusqu’alors, les abonnés avaient “seulement” droit à 250 Go de data. Le forfait gagne donc 50 Go sans augmenter son prix. Il est toujours proposé au tarif de 19,99 euros par mois, le tout sans engagement.

C’est une nouvelle bienvenue pour les utilisateurs gourmands en données mobiles. Ces dernières années, l’opérateur a régulièrement augmenté la taille de l’enveloppe data du forfait sans toucher à son prix. La nouvelle offre est déjà disponible comme on peut le constater sur le site officiel de Free. Elle est accessible pour les anciens comme pour les nouveaux abonnés.

Free : le forfait 5G augmente son enveloppe de données

A noter que l’enveloppe de 300 Go est réservée aux abonnés lambdas. Si vous êtes également abonné Freebox, vous pouvez prétendre à l’Internet illimité. Pour ce faire, il suffit simplement de rattacher votre abonnement dans l’espace Abonné mobile. Pour profiter de la 5G, il faut évidemment être muni d’un smartphone compatible.

En guise de résumé, voici les principales caractéristiques du forfait 4G/5G de Free :

Internet 300 Go en 5G/4G ou Internet illimité pour les abonnés Freebox

en 5G/4G ou Internet pour les abonnés Freebox Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations SMS/MMS illimités en France métropolitaines

en France métropolitaines SMS illimités vers les DOM

vers les DOM 35 Go/mois en 4G depuis plus de 100 destinations

depuis plus de 100 destinations Appels, SMS, MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, le Canada et d’autres destinations.

Dans son communiqué, l’opérateur rappelle aussi qu’il s’est engagé à ne pas toucher aux prix de ses deux forfaits mobiles jusqu’en 2027. A noter qu’il vient tout de même d’augmenter le prix de l’option phare du forfait à 2 euros pour inclure davantage de data. Désormais, l’option Booster coûte 4,99 euros et permet de profiter de 20 Go de données mobiles.