Free augmente le prix de l’option phare du forfait à 2 €, mais pour une bonne raison

Free augmentait récemment le prix d’un de ses forfaits mobiles, faisant passer l’offre Série Free de 10,99 € à 11,99 € pendant un an avant le basculement vers le Forfait Free 5G à 19.99 €/mois. Un coup pour les abonnés, habitués à ce type d’évolutions quel que soit l’opérateur ces derniers mois.

Free, engagé à bloquer le prix de certains de ses forfaits jusqu’en 2027, doit, comme ses concurrents, trouver un moyen d’augmenter son chiffre d’affaires sans se mettre les particuliers à dos. Cette fois, l’opérateur décide de modifier non pas le prix d’un forfait, mais d’une option de l’un d’entre eux.

Free augmente le prix et la data de l’option Booster de son forfait à 2 €

Free vient discrètement d’augmenter le prix de l’option Booster de son forfait à 2 € de… 2 €. Alors qu’elle coûtait jusqu’à maintenant 2,99 €/mois, les nouveaux abonnés devront maintenant débourser 4,99 € mensuellement pour en profiter.

Toutefois, l’option Booster du forfait Free à 2 € permet désormais de bénéficier de 20 Go « en France métropolitaine de 20 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois ». Elle comprend également 10 Go à utiliser en Europe et dans les DOM ainsi que des appels illimités vers ces destinations.

Jusqu’à maintenant, elle ne comprenait pas autant de Go pour surfer sur Internet, Free faisant régulièrement évoluer l’enveloppe de données comprise avec cette option. L’augmentation de prix devrait donc mieux passer auprès des nouveaux venus dans l’univers de Free. Les abonnés actuels ne sont pas impactés par cette évolution.

L’opérateur tient à respecter son engagement de ne pas toucher au prix de ses forfaits à 2 € et à 19,99 €, mais rien ne l’empêche d’augmenter le tarif de ses options. Espérons pour les abonnés que Free Mobile ne réduise pas la date disponible dans l’option Booster comme il le fait souvent, mais sans diminuer son prix. Une telle évolution dans les semaines à venir pourrait susciter la colère des particuliers.