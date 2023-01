Free Mobile augmente ses prix malgré sa promesse

Free Mobile a promis que ses forfaits n’augmenteront pas jusqu’en 2027. Mais l’opérateur ne se prive d’augmenter certaines options. Le Booster 1 Go, qui permet d’améliorer sensiblement le forfait à 2 euros, est désormais plus cher.

Free Mobile

Dans un contexte économique houleux, il n’y a pas de petites économies. Les mobinautes ont ainsi été irrités d’apprendre que leur forfait allait augmenter en 2023. SFR et Bouygues ont confirmé l’augmentation de leurs tarifs fin décembre. Ils avaient été précédés par Orange qui avait annoncé la mauvaise nouvelle quelques jours auparavant. En revanche, les abonnés Free ont eu le plaisir d’apprendre qu’ils n’allaient pas subir d’augmentation.

Free a en effet confirmé qu’il n’y aurait pas de hausse jusqu’en 2027. “Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles”, avait assuré Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad-Free. Une annonce que l’opérateur est obligée de respecter. Mais l’art de la sémantique peut s’avérer insidieux. Car si Free n’augmente pas ses forfaits, il n’hésite pas à gonfler le tarif de ses options.

Combien coûte l’option Booster 1 Go du forfait à 2 € de Free ?

Illustration avec le forfait à 2 euros qui est gratuit pour les abonnés Freebox. Sans option, celui-ci inclut 50 Mo de données mobiles, deux heures d’appel et les SMS/MMS illimités. Ce qui est bien maigre sauf si ce forfait est dédié à une ligne secondaire. Depuis septembre 2022, il est possible de l’agrémenter avec l’option Booster 1 Go. Moyennant 2,99 euros supplémentaires par mois, vous disposez en plus d’une enveloppe data de 1 Go et des appels illimités.

L’option coûte désormais 4,99 euros par mois. Résultat des comptes, les abonnés devront désormais payer 6,99 euros par mois pour bénéficier de ce forfait avec l’option Booster 1 Go (4,99 euros au lieu de 2,99 euros pour les utilisateurs Freebox). De quoi le mettre au même niveau que les forfaits 1 Go de B&You et RED by SFR qui coûtent également 6,99 euros pour les mêmes options.