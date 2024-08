Freebox Delta : ce précieux avantage gratuit va disparaître définitivement

© Free

Tous les particuliers qui le souhaitent peuvent maintenant commander une Freebox Ultra sans attendre de longues semaines avant de recevoir leur box. L’offre intègre non seulement TV by CANAL, mais aussi les plateformes Disney+, Amazon Prime Video et Netflix sans surcoût.

Les abonnés Freebox Delta, eux, possèdent encore l’abonnement Netflix Essentiel sans avoir besoin de dépenser plus de sous. Malheureusement pour eux, celui-ci disparaît prochainement et ne sera donc plus intégrée à l’abonnement de Free.

Netflix Essentiel va disparaître de l’abonnement Freebox Delta

Netflix vient d’annoncer son abonnement Essentiel allait disparaître à la rentrée en France. Free n’a donc pas d’autre choix que de se mettre au diapason. Ainsi, les abonnés Delta ne bénéficieront plus de l’abonnement Netflix Essentiel avec leur Freebox.

Dès le 26 septembre prochain, ils basculeront automatiquement vers Netflix Standard avec pub. Évidemment, aucun frais ne sera facturé aux possesseurs de la Freebox Delta, box à laquelle il n’est plus possible de s’abonner. S’agit-il d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle ? Cela dépend de vous.

Netflix Essentiel permettait de ne pas composer avec la publicité, mais le flux restait limité à 720p. Vous ne pourrez pas échapper aux annonces avec l’abonnement Standard avec pub. « Juste le temps de vous dégourdir les jambes ou grignoter quelque chose » tente de réconforter Free dans le mail envoyé aux abonnés Delta. Lot de consolation, vos programmes seront visibles en Full HD.

Depuis votre espace abonné, vous pourrez toujours choisir de changer de formule en bénéficiant de petites remises sur les offres Netflix Standard sans pub ou Netflix Premium, donnant accès à la 4K en HDR.

Rappelons que les abonnés Freebox Delta peuvent aussi profiter d’un mois gratuit d’abonnement à Max. La plateforme compte quelques classiques dans son catalogue comme The Last of Us ou Game of Thrones.