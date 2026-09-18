Freebox : Free déverrouille enfin le plein potentiel Wi-Fi de millions d’abonnés

Une mise à jour déployée le 16 septembre active les canaux DFS sur la bande 5 GHz, y compris en présence de répéteurs, et peut théoriquement doubler le débit sans fil.

La mise à jour 4.13.0 déverrouille les canaux DFS sur la bande 5 GHz des Freebox, doublant la bande passante théorique pour les abonnés équipés de répéteurs Wi-Fi. © Free

Depuis six ans, les abonnés Free équipés de répéteurs Wi-Fi vivaient avec une frustration invisible : leur Freebox se privait automatiquement des fréquences les plus performantes du spectre 5 GHz. Le firmware 4.13.0, accompagné de la version 2.9.0 pour les répéteurs, vient lever ce verrou.

Des canaux Wi-Fi longtemps bridés qui passent enfin à 160 MHz

Les canaux DFS (Dynamic Frequency Selection) occupent une portion du spectre 5 GHz partagée avec des équipements prioritaires, notamment les radars météorologiques. Avant d’émettre, la Freebox doit sonder la fréquence visée pendant 60 secondes pour s’assurer qu’aucun radar ne l’occupe. En contrepartie de cette contrainte, ces canaux offrent un avantage considérable : une largeur de bande de 160 MHz, contre 80 MHz sur les canaux classiques, et parfois une puissance d’émission supérieure.

Le problème remonte à 2020, comme en attestent les tickets du bugtracker officiel de Free. Dès qu’un répéteur était connecté au réseau domestique, la Freebox désactivait purement et simplement l’accès aux canaux DFS. En cas de détection radar, elle basculait sur un canal classique et y restait bloquée, sans jamais revenir sur les fréquences avantageuses. Les foyers qui avaient le plus besoin de débit, ceux équipés de répéteurs pour couvrir de grandes surfaces ou traverser des murs épais, se retrouvaient bridés.

À lire : Free TV : 700 chaînes changent de numéro, voici comment s’y retrouver

Ce que change concrètement la mise à jour 4.13.0

Trois évolutions accompagnent ce firmware, détaillées par Nicolas Escande sur le blog développeurs de Free. Les canaux DFS fonctionnent désormais avec les répéteurs connectés. La Freebox revient automatiquement sur un canal DFS une fois le radar passé. Et le mécanisme CSA (Channel Switch Announcement) prévient les appareils connectés juste avant un changement de canal, pour éviter les micro-coupures.

Concrètement, le passage de 80 à 160 MHz double la bande passante théorique disponible. Des retours d’adeptes du Wi-Fi sur les forums communautaires confirment des débits réels passant de 600 Mb/s à plus de 900 Mb/s en conditions favorables.

Seule contrepartie : le démarrage du Wi-Fi 5 GHz peut prendre une minute supplémentaire, le temps de la vérification anti-radar. Pour en profiter, il suffit de redémarrer son Freebox Server. Les répéteurs se mettent à jour automatiquement dans la foulée.

Source : Blog développeurs Free, « Support des canaux DFS », 16 septembre 2026