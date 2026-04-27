Free pousse une mise à jour urgente pour ses Freebox, la frustration était à son comble

Free déploie une mise à jour ciblée pour ses Freebox. Au programme : la résolution d’un dysfonctionnement qui empoisonnait les requêtes DNS IPv6 en configuration bridge depuis plusieurs semaines.

Freebox Révolution Server (à gauche) et Player (à droite), l’un des modèles concernés par le firmware 4.9.19.© Free

Depuis le 27 avril 2026, 14h00, le firmware 4.9.19 du Freebox Server est disponible pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. La procédure reste inchangée : un simple redémarrage du Server suffit pour appliquer la mise à jour.

Un correctif précis pour un problème qui traînait

Cette nouvelle mouture ne vient pas enrichir la liste des fonctionnalités. Elle s’attaque à un irritant bien identifié, référencé FS#40869 sur le bugtracker de Free : l’échec systématique des requêtes vers les serveurs DNS Free en IPv6 lorsque la box opère en mode bridge.

En clair, les abonnés ayant choisi de confier la gestion de leur réseau local à un routeur tiers voyaient leurs résolutions DNS IPv6 tomber dans le vide, alors que l’IPv4 continuait de fonctionner normalement. Le problème était apparu avec le firmware 4.9.17 et persistait depuis. Un développeur de Free avait confirmé l’anomalie sur le bugtracker, reconnaissant que les serveurs DNS IPv6 ne répondaient plus correctement dans cette configuration spécifique.

Qui était réellement concerné ?

Le mode bridge reste une option de niche, adoptée par des profils techniques qui souhaitent maîtriser finement leur infrastructure réseau domestique. Mais pour ces passionnés, une résolution DNS défaillante en IPv6 représente bien plus qu’un désagrément mineur : elle compromet le fonctionnement de services entiers, notamment lorsque la pile IPv6 est privilégiée par le système d’exploitation ou les applications.

Le correctif déployé aujourd’hui devrait donc rétablir un comportement nominal pour l’ensemble des personnes concernées. Reste à vérifier, dans les jours qui viennent, qu’aucune régression collatérale ne vient accompagner cette correction.

Source : Univers Freebox