Microsoft Teams va enfin lever une limite gênante pour vos présentations

Il sera bientôt possible d’afficher simultanément deux écrans sur Microsoft Teams. Deux personne pourront ainsi partager leur contenu pendant une même réunion. Pratique pour comparer des documents, travailler à plusieurs ou mener des présentations à deux.

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À la fin de l’année dernière, Microsoft avait déjà amélioré plusieurs aspects de Teams, en permettant notamment de modifier le comportement de la touche Entrée pour éviter les envois accidentels. Le géant de Redmond poursuit sur cette lancée en mettant fin à une restriction agaçante qui pouvait nuire à la fluidité des présentations.

En l’occurrence, l’application permettra bientôt à deux participants de partager simultanément leur écran ou une fenêtre d’application. “Les participants peuvent ainsi visualiser les deux flux de contenu partagés, ce qui facilite la comparaison et la discussion des interventions des différents présentateurs”, indique Microsoft sur sa feuille de route. Le déploiement de l’affichage simultané débutera en novembre prochain sur l’app desktop et la version navigateur.

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Microsoft Teams va autoriser le partage simultané de deux écrans

Réunion, présentation de produit, démonstration, briefing… Cette nouveauté devrait fluidifier les échanges en permettant à deux intervenants de partager leurs contenus simultanément, sans avoir à se relayer. Elle se révèlera particulièrement utile lorsqu’une comparaison immédiate sera nécessaire, par exemple pour afficher deux documents côte à côte, confronter des données ou présenter deux environnements techniques en parallèle.

Lors d’une présentation à plusieurs sur Teams, un participant pourra afficher des données ou des diapositives complémentaires pendant qu’un autre déroulera la présentation principale en direct. Le contenu d’appui restera ainsi visible tout au long de la discussion, sans obliger les présentateurs à se relayer pour prendre le contrôle du partage d’écran. Les professionnels devraient apprécier.