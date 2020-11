Gabe Newell, le fondateur de Valve, va envoyer en orbite le nain de jardin de Half-Life 2 et Left 4 Dead 2

Gnome Chompski, le nain de jardin présent dans les célèbres jeux Half-Life 2 et Left 4 Dead 2 va être envoyé dans l’espace pour la bonne cause. Gabe Newell qui est le fondateur de Valve est à l’origine de cette initiative en collaboration avec Rocket Lab.

Le nain de jardin est apparu pour la première fois dans le jeu Half-Life 2 de Valve. Il n’a aucun rôle à jouer dans l’histoire, mais il permet aux joueurs de débloquer le succès « nain-fusée » (Little Rocket Man en anglais). Il est d’ailleurs réputé pour être le succès le mieux caché du jeu tout en étant très difficile à obtenir. En effet, le joueur doit prendre ce nain de jardin dès le début de Half-Life 2 : Episode Two et l’emmener avec lui tout au long du jeu. Il faut ensuite l’enfermer dans une fusée qui va décoller en direction de l’espace.

Le nain de jardin de Valve se tient prêt pour le décollage – Crédit : Rocket Lab

Valve a fait de ce nain un véritable Easter egg en l’incluant à nouveau dans le jeu de zombies Left 4 Dead 2 sous le nom de Gnome Chompski. Il faut le sauver au cours d’une mission très périlleuse pour débloquer un succès. Bien entendu, le nain de jardin fait aussi partie de Half-Life : Alyx qui est un FPS en réalité virtuelle sorti cette année.

Le nain de jardin va récolter des dons pour un hôpital pédiatrique néo-zélandais

Maintenant, Gnome Chompski va réellement être envoyé en orbite. Cette idée pour le moins surprenante vient de Gabe Newell, le fondateur de Valve. Il a collaboré avec deux entreprises basées en Nouvelle-Zélande. Weta Workshop est responsable de fabriquer la réplique en titane du nain de jardin iconique d’une hauteur de 15 centimètres. Rocket Lab est la société aérospatiale qui enverra Gnome Chompski à bord de sa fusée dans le cadre de la mission Flight 16. La fenêtre de lancement s’ouvre pendant 14 jours à partir du 15 novembre prochain. La treizième mission de Rocket Lab s’était d’ailleurs soldée par un échec au mois de juillet quand la fusée a été perdue en plein vol.

En plus du nain de jardin, le véritable objectif de Rocket Lab est d’envoyer 30 satellites en orbite à 500 kilomètres d’altitude. Ces satellites serviront à différents clients, dont Valve. De son côté, Gabe Newell a un objectif totalement caritatif avec son petit Gnome Chompski. Il a annoncé qu’il fera un don de 1 $ à l’unité de soins intensifs pédiatriques du Starship Children’s Hospital pour chaque personne qui regarde le lancement en direct ou dans les 24 heures suivant le décollage.

D’ailleurs, le nain de jardin représente aussi l’opportunité de tester une nouvelle technique d’impression 3D. Elle pourrait éventuellement servir dans le futur pour concevoir des composants d’engins spatiaux. Malheureusement, les chances de survie du nain de jardin sont extrêmement basses puisqu’il brûlera lors de son retour dans l’atmosphère. Rocket Lab a déclaré que cette mission « rend hommage à l’innovation et à la créativité des joueurs du monde entier ».

Source : Screen Rant