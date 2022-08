Galaxy Z Fold 4 : Samsung présente son nouveau pliable, toutes les infos

Le Galaxy Z Fold 4 – Crédit : Samsung

La conférence Galaxy Unpacked s’est tenue ce mercredi 10 août. Comme à l’accoutumée, de multiples fuites (téléguidées ou non) avaient précédé cette présentation vivement attendue. En particulier sur les spécifications des nouveaux pliables du constructeur : les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le modèle le plus haut de gamme qui embarque peu de nouveautés par rapport à son prédécesseur, le Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 4 : les écrans

Une fois ouvert, le Z Fold 4 arbore un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces (format 21,6:18). Une dalle qui offre une définition de 2176 x 1812 pixels et une luminosité maximale de 1000 nits. Elle bénéficie de la technologie LTPO, ajustant son taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Affinée, la charnière serait toujours capable d’assurer au moins 200 000 cycles ouvert/fermé selon le constructeur à l’instar du Galaxy Z Fold 3.

Quant à l’écran externe de 6,2 pouces, également Dynamic AMOLED 2X, il profite d’une définition de 2316 x 904 pixels et peut osciller entre 48 et 120 Hz (ratio 23,1:9).

Galaxy Z Fold 4 : sous le capot

Pour performer, le Z Fold 4 peut compter sur un GPU Adreno 730 qui se niche dans le SoC dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1. Celui-ci est assisté dans sa tâche par 12 Go de mémoire vive. Les utilisateurs ont le choix entre trois niveaux de mémoire interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To, comme une précédente fuite sur le Z Fold 4 l’annonçait. En revanche, le stockage interne ne pourra pas être allongé par une microSD.

Galaxy Z Fold 4 : la partie photo

Ce smartphone premium sera composé d’un triple module dorsal avec un capteur principal de 50 mégapixels (soit plus que le grand-angle du Z Fold 3 plafonnant à 12 MP) agrémenté d’une stabilisation optique et de l’Autofocus Dual Pixel. On retrouve en outre un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (space Zoom 30x et stabilisation optique). Côté vidéo, le smartphone est capable de capter des séquences en 4K à 60 FPS et en 8K jusqu’à 24 FPS.

À l’avant, le smartphone embarque un capteur frontal de 10 mégapixels et un appareil photo interne sous l’écran de 4 mégapixels.

Galaxy Z Fold 4 : la batterie

Ce nouveau modèle est équipé d’une batterie de 4400 mAh, une capacité identique à celle de son grand frère. Il peut bénéficier de la charge rapide 25 W en mode filaire et de la charge sans-fil 15W.

Galaxy Z Fold 4 : divers

Niveau connectivité, ce smartphone 5G est compatible avec le Bluetooth 5.2 et le dernier standard du WiFi, le 6E. Un lecteur d’empreintes ultrasonique se niche sur le côté. Du reste, il est livré avec Android 12, propulsé par la surcouche ONE UI 4.1.1. On notera l’arrivée d’une barre des tâches façon PC calibrée pour fluidifier le multitâche.

Côté audio, ce téléphone prend en charge le Dolby Atmos. Doté d’un haut-parleur stéréo, il est toutefois privé de prise jack, autorisant seulement l’utilisation d’un casque Bluetooth ou de true wireless.

Galaxy Z Fold 4 : date de sortie et prix

Voici les prix officiels du Galaxy Z Fold 4 qui s’était invité avec quelques jours d’avance sur Amazon Pays-Bas.

256 Go : 1799 euros

1799 euros 512 Go : 1919 euros

1919 euros 1 To : 2159 euros

Quatre coloris sont proposés : noir, anthracite, ivoire, bordeaux. Alors que les précommandes ont déjà ouvert, le Galaxy Z Fold 4 sera disponible chez tous les revendeurs dès le 26 août prochain.