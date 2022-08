Galaxy S22 : les appareils photo vont bénéficier d’une gigantesque mise à jour

Le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra vont bénéficier de leur plus grosse mise à jour depuis des mois, annonce Samsung. Si les nouveautés ne concernent que leur appareil photo, ces dernières seront particulièrement nombreuses.

Samsung a annoncé aujourd’hui qu’elle publierait très bientôt une mise à jour logicielle pour la série Galaxy S22 afin d’améliorer les performances de tous les appareils photo de la gamme. Le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra bénéficient tous d’excellentes caméras, mais les utilisateurs n’en sont pas entièrement satisfaits : à ce jour, la gestion du HDR, le bruit dans les vidéos à faible éclairage et la capture d’images de sujets en mouvement est toujours un problème.

Vidéos hyperlapse, amélioration de la lecture du code QR, toutes les nouveautés

Avec la nouvelle mise à jour, les téléphones pourront capturer des vidéos hyperlapse à l’aide du téléobjectif 3x. La firme sud-coréenne a également déclaré que le mode Astro Hyperlapse est en cours de développement et que le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra bénéficieront bientôt de cette fonctionnalité.

Samsung va, en outre, améliorer la fonction de numérisation de code QR. La prochaine mise à jour agrandira la zone de numérisation du code QR et accélérer encore le processus de numérisation. Le problème aujourd’hui est que si un Galaxy S22 détecte un document à côté d’un code QR, celui-ci ne peut pas être scanné.

Des améliorations de la stabilisation vidéo, des performances de l’IA, du HDR et du mode nuit ont également été annoncés. Samsung va améliorer les performances HDR et la reproduction des couleurs en mode Photo. L’utilisation de la mémoire et les performances de l’IA dans les modes Photo, Nuit et Vidéo seront optimisés. La société affirme que la prochaine mise à jour améliorera aussi la stabilisation vidéo et la qualité d’image des vidéos.

Si la netteté et le contraste de l’appareil photo grand angle (principal) ont déjà été améliorés en juin dernier, c’est également au tour des téléobjectifs et des appareils photo ultra-larges de la série Galaxy S22 d’en profiter. La firme sud-coréenne annonce l’amélioration des couleurs et de l’exposition des zones sombres en mode Nuit et des performances de l’appareil photo dans des conditions d’ultra-faible luminosité.

Source : Samsung