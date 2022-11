Galaxy S23 Ultra : sa caméra testée contre un S22 Ultra et un Pixel 7 Pro

Samsung Galayy S23 (concept) © OnLeaks

Le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait être lancé en février. Trois nouveaux modèles sont attendus : le S23, le S23+ et le S23 Ultra. Ce dernier s’annonce comme un photophone d’exception grâce à l’introduction d’un capteur de 200 mégapixels.

Ice Universe, reconnu pour ses informations au sujet de Samsung, a publié ce qu’il prétend être un exemple de photo prise avec la caméra arrière du SGS23 Ultra, ainsi que des photos de comparaison prises avec un Samsung Galaxy S22 Ultra et un Google Pixel 7 Pro.

Le résultat des trois photos (mises côte à côte) est à voir ci-dessous. Vous pouvez retrouver les images complètes sur le site de médias sociaux chinois, Weibo.

S23 Ultra, S22 Ultra et Pixel 7 Pro © Weibo

Un capteur prometteur ?

Pour son prochain smartphone haut de gamme, Samsung devrait donc proposer un capteur de 200 mégapixels, l’ISOCELL HP2. Il s’agit d’une variante plus petite de l’ISOCELL HP1 que vous retrouvez dans notamment le Xiaomi 12T Pro. Ce capteur étant plus petit, il devra utiliser la technique Quad Bayer, combinant quatre pixels adjacents pour en former un plus gros.

Le téléphone serait en mesure de capturer des images 4:3 en 200 mégapixels, mais aussi en 50 mégapixels. Ce capteur devrait également être capable de capturer des photos en 12,5 mégapixels, combinant 16 pixels adjacents. À noter qu’un module Ultra Stable est par ailleurs attendu sur ce nouveau smartphone de la firme coréenne.

En plus de son capteur en 200 mégapixels, le Samsung Galaxy S23 Ultra bénéficierait de compétences améliorées pour la photographie et la captation vidéo de nuit. Les photos en base lumière seraient ainsi bien meilleures que celles du modèle actuel.

Il y a quelques jours, les coques de protection des futurs S23 ont été dévoilées en ligne. L’occasion de se faire une idée du design des futurs flagships et de leurs capteurs photo indépendants. Des rendus du S23 et S23+ ont également été dévoilés par l’informateur OnLeaks.