Galaxy S24 Ultra : son démontage révèle un score de réparabilité impressionnant

La première vidéo de démontage du Galaxy S24 Ultra sur YouTube montre les efforts de Samsung pour rendre ses smartphones haut de gamme plus réparables. Avec un score impressionnant de 9/10, le S24 Ultra maintient la tradition de convivialité pour les réparations, peut-être en réponse aux réglementations européennes.

TL;DR Samsung améliore la réparabilité de ses smartphones haut de gamme.

Le Galaxy S24 Ultra obtient un score de 9/10 en réparabilité.

Le smartphone est facile à démonter, mais le remplacement de l’écran est plus difficile.

Samsung n’a pas cessé de complexifier ses smartphones haut de gamme ces dernières années. Mais la firme sud-coréenne a aussi cherché à les rendre plus faciles à réparer, peut-être à cause des nouvelles réglementations européennes.

Galaxy S24 Ultra : un smartphone très facile à réparer, selon le premier démontage

La première vidéo de démontage du Galaxy S24 Ultra vient d’être publiée sur la chaîne YouTube PBKreviews, et comme son prédécesseur, le S24 Ultra a obtenu un score de réparabilité presque parfait de 9/10.

Dans ce test de démontage, le Samsung Galaxy S24 Ultra a perdu des points pour la façon dont les composants internes sont agencés, le temps nécessaire pour les réparer, et la facilité de remplacer l’écran.

Mais ce n’est pas grand chose, puisque le smartphone a toutefois eu un score parfait pour d’autres critères, comme la disponibilité des pièces, le remplacement de la batterie, et le remplacement de composants comme le port de charge. Pour voir le démontage complet, regardez la vidéo ci-dessous.

Comme le S23 Ultra et des appareils moins chers comme le Galaxy A14, le S24 Ultra n’utilise pas de colle pour maintenir la batterie en place, mais plutôt une pochette adhésive et une languette pour la retirer facilement.

Le démontage montre aussi la plus grande chambre à vapeur à l’intérieur du nouveau fleuron. Elle est 1,9 fois plus grande que la chambre à vapeur du S23 Ultra et semble être responsable de garder le Snapdragon 8 Gen 3, qui peut chauffer beaucoup, sous contrôle.

Hier, un test démontrait la résistance aux chocs et aux chutes du Samsung Galaxy S24 Ultra : le smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen s’en sort presque sans aucune égratignure ou rayure importante.