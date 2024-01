Galaxy S24, Z Fold 5 : bientôt une fonction de détection des accidents ?

© Envato

Apple a introduit une fonctionnalité de détection des accidents depuis l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Comme son nom l’indique, celle-ci permet de contacter automatiquement les secours quand votre appareil détecte un accident grâce à ses capteurs. Votre position est alors transmise aux autorités compétentes ainsi que votre fiche médicale si vous l’avez configurée en amont.

Il existe une option similaire sur les Pixel 4 (et les modèles plus récents). En revanche, cette fonctionnalité salvatrice est absente des smartphones Galaxy les plus haut de gamme. Mais cela pourrait changer à l’avenir.

Un capteur dédié à la détection des accidents repéré sur le S24 et le Z Fold 5

Pour rappel, les smartphones Android sont équipés d’une myriade de capteurs (accéléromètre, gyroscope, etc) qui permettent d’assurer des tâches simples (comme la rotation automatique de l’écran) et plus complexes. L’analyse des données des capteurs de mouvement, du GPS et du microphone permet théoriquement de détecter la survenue d’un accident. Mais cette tâche est compliquée à réaliser, potentiellement énergivore et doit être parfaitement configurée pour éviter les fausses alertes.

En farfouillant dans l’application Tasker, Android Police a repéré l’existence d’un capteur nommé “Car Crash Detect Wakeup” sur le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy S24 Ultra. Il s’agit concrètement d’un capteur composite qui traite et fusionne les données d’un ou plusieurs capteurs physiques sous-jacents. Nos confrères ont également découvert l’existence d’une application système cachée dans One UI 6.1.

Nommée MoccaMobile, celle-ci serait calibrée pour activer et désactiver le capteur de détection des accident. Impossible toutefois de trouver une interface utilisateur montrant à quoi pourrait ressembler une potentielle alerte. Il faut également noter que cette application existait déjà dans One UI 5.1.1 pour le Galaxy Z Fold 5 et dans One UI 6.0 pour le Galaxy S23 Ultra. En revanche, aucune trace du capteur “Car Crash Detect Wakeup” n’a été trouvée sur ces appareils.

Si ces indices laissent penser que Samsung prépare une fonctionnalité de détection des accidents, le constructeur n’a toujours pas communiqué à ce sujet. il faudra ainsi attendre une confirmation officielle avant de crier victoire trop vite.