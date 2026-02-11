Pour la sortie des Galaxy S26, Samsung fait gagner des codes promo de 1500€

Le premier Galaxy Unpacked de l’année se tiendra bien à la fin du mois. Samsung y présentera ses nouveaux fleurons, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. A cette occasion, le constructeur lance un jeu concours avec des milliers de codes promotionnels à gagner.

Les Galaxy S26 feront leurs premiers pas à la fin du mois. Samsung vient d’annoncer que son prochain évènement Galaxy Unpacked aura lieu le 25 février prochain à San Francisco. La présentation fera la part belle aux nouveaux smartphones haut de gamme de la marque, à savoir les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. En attendant la conférence, la campagne promotionnelle bat déjà son plein. Des jeux concours sont notamment organisés aux quatre coins du globe, y compris en France.

Galaxy S26 : comment participer au jeu concours de Samsung ?

Du 11 au 22 février, Samsung vous fait ainsi gagner des milliers de codes promo que vous pourrez dépenser sur sa boutique. Parmi les dotations, on retrouve 10 codes permettant de bénéficier d’une remise immédiate de 1500 euros. 200 000 codes promo de 50 euros sont également mis en jeu. Cela vaut la peine de tenter le coup, la participation étant gratuite et sans obligation d’achat.

Il suffit de remplir ce formulaire où vous devrez saisir votre adresse e-mail ainsi que vos nom et prénom. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres spéciales et les notifications de Samsung, ne cochez pas la case correspondante. “En cas de gain, les modalités de votre offre vous seront communiquées le 25 février 2026 par e-mail”, précise le géant de la téléphonie.

Les caractéristiques des futurs flagships ont déjà fuité en ligne par l’entremise du célèbre leaker Roland Quandt. Sur le marché européen, il se murmure notamment que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipera le modèle Ultra ; le SoC maison Exynos 2600 se nicherait quant à lui dans les S26 et S26+.

Côté batterie, la recharge filaire pourrait atteindre 60 W sur la version Ultra. On s’attend en outre à une plus grosse capacité de batterie pour le modèle standard (4300 mAh). Par ailleurs, le S26 serait privé d’une version 128 Go. Au rayon des mauvaises nouvelles, les prix risquent bel et bien de flamber pour cette nouvelle cuvée.