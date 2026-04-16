One UI 8.5 : les fonctions IA du Galaxy S26 arrivent sur ces anciens modèles

Samsung a ajouté plusieurs fonctionnalités dopées à l’IA sur ses Galaxy S26. Des options pratiques que l’on retrouvera très prochainement sur des modèles plus anciens via la mise à jour One UI 8.5.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Xavier Regord / Tom’s Guide

Les dernières fonctionnalités IA développées par Samsung ne resteront pas l’apanage des Galaxy S26. La mise à jour One UI 8.5 permet en effet d’en apporter certaines sur les Galaxy S25 mais aussi sur la gamme précédente. Une version bêta de One UI 8.5 est actuellement testée en interne sur le Galaxy S24 (build S928BXXU5DZD9). Celle-ci introduit plusieurs outils pratiques que l’on devrait retrouver en version stable.

L’option Call Screening sera notamment ajoutée, permettant à votre smartphone de répondre à votre place aux appels inconnus ou suspects. C’est une barrière bienvenue contre le spam téléphonique. Votre interlocuteur doit s’identifier et expliquer la raison de son appel, la transcription étant transmise en temps réel par l’IA. À tout moment, vous pouvez prendre le relais, passer la main à Bixby Text Call, ou laisser l’appel se terminer et consulter la conversation plus tard.

Great news, Galaxy S24 Fam!



Samsung has added the Call Screening feature (from the S26 Series) in the latest One UI 8.5 Stable Test Build: S928BXXU5DZD9.



Big upgrade for S24 users.



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Les fonctions Advanced Audio Eraser et Creative Studio arrivent sur les Galaxy S24

L’option Advanced Audio Eraser sera également au rendez-vous. Cette fonctionnalité permet de réduire ou supprimer les sons indésirables dans des applications comme Instagram, Netflix et YouTube. Vous disposez d’un bouton d’activation/désactivation, d’un réglage de l’intensité de l’effet mais aussi d’un mode Voice Focus pour se concentrer sur les voix.

One UI 8.5 apportera également Creative Studio aux Galaxy S24. Pour rappel, cet outil permet de créer des visuels personnalisés – dessins, cartes d’invitation, photos de profil, autocollants, fonds d’écran – soit à main levée, soit à partir de prompts descriptifs que l’IA transforme en images. Les anciens smartphones profiteront aussi de Photo Assist, qui permet de modifier des images en décrivant en langage naturel ce que vous souhaitez faire. Supprimer un élément, changer l’arrière-plan, ajuster les couleurs… L’IA appliquera les modifications commandées.

Samsung devrait encore proposer plusieurs versions bêta avant de déployer la version stable de One UI 8.5 sur les S24, probablement le mois prochain.