Les Galaxy S26 pourront bientôt se connecter par satellite

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung commencent à dévoiler leurs secrets avant même leur annonce officielle.

Galaxy S26 : Samsung confirme la compatibilité avec la connexion satellite

Les Galaxy S26, attendus dans les semaines à venir, viennent d’obtenir une certification aux États-Unis, révélant plusieurs informations clés, notamment sur leurs capacités de communication par satellite.

D’ailleurs, depuis quelque temps, plusieurs grands fabricants comme Apple, Google et Huawei intègrent une connexion satellite à leurs appareils. Jusqu’ici, cette technologie est surtout pensée pour les situations critiques, par exemple pour envoyer un message d’urgence ou contacter les secours lorsqu’aucun réseau mobile n’est disponible. Avec la future série Galaxy S26, Samsung pourrait toutefois élargir les usages de cette fonctionnalité.

D’après les documents de certification publiés par la FCC, les trois modèles destinés au marché américain seraient équipés de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Surtout, ils prendraient en charge deux standards liés aux communications par satellite : SCS (Supplemental Coverage from Space) et NTN (Non-Terrestrial Network). Le premier permet d’utiliser des satellites en orbite basse comme relais du réseau mobile, et le second facilite notamment le partage de position et certaines communications d’urgence.

Cette compatibilité n’est pas totalement nouvelle

Les Galaxy S25 prenaient déjà en charge ces technologies, avec un déploiement progressif de la fonction satellite ces derniers mois. Le réseau NTN s’appuie notamment sur Skylo pour les appels d’urgence, alors que le SCS, parfois appelé « direct-to-cell », vise à offrir des communications plus classiques en l’absence de couverture terrestre. Dans les deux cas, l’objectif est de permettre aux utilisateurs de rester joignables ou de demander de l’aide même en zone blanche.

La certification mentionne également d’autres caractéristiques techniques attendues sur des smartphones premium : Bluetooth Low Energy, NFC, UWB, recharge sans fil, Wi-Fi 7 et compatibilité avec la 5G millimétrique. Ces éléments confirment le positionnement très haut de gamme de cette nouvelle génération.

Les marchés concernés ?

La disponibilité réelle de la connexion satellite selon les pays n’est pas encore claire. Ce type de service dépend d’accords spécifiques avec des opérateurs et des partenaires satellites. À ce stade, certaines fonctions reposant sur le réseau Skylo ne sont pas accessibles en France. Aux États-Unis, la fonction « direct-to-cell » ne serait opérationnelle que via un partenariat avec l’opérateur Verizon.

Tous les détails devraient être officialisés lors de la présentation des Galaxy S26, attendue vers la fin du mois prochain. Samsung précisera alors les usages concrets de cette connectivité satellite et les marchés réellement concernés.