Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliable va changer de format, ces coques le confirment

Samsung s’apprête à dévoiler cet été son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 4. Avant son lancement, on sait que cette nouvelle génération pourrait résoudre un des plus gros problèmes de son prédécesseur.

Comme l’avaient dévoilé des fuites précédentes, le nouveau Galaxy Z Fold 4 va changer de format pour adopter un design un peu plus compact. Cela devrait rendre le smartphone plus pratique à utiliser.

Galaxy Z Fold 4 coque – Crédit : Ice Universe / Twitter

Le Galaxy Z Fold 3 est le smartphone pliable le plus populaire du marché, mais celui-ci souffre d’un défaut majeur que ses nouveaux concurrents tels que le Oppo Find N ou encore le Huawei Mate Xs 2 sont parvenus à corriger : son format. En effet, lorsqu’il est replié, le Galaxy Z Fold 3 offre un écran très haut, mais aussi très peu large. Cet écran externe est donc assez difficile à utiliser, surtout lorsqu’il faut taper quelque chose sur le clavier virtuel.

Pour résoudre ce problème, on pourrait penser qu’il suffit alors de déplier le smartphone et d’utiliser l’écran interne, mais utiliser le clavier sur un écran aussi large est également compliqué. La prochaine génération pourrait bien résoudre ce problème, puisqu’elle adoptera un format moins haut, et un peu plus large.

Une coque du Galaxy Z Fold 4 confirme son nouveau design

Sur Twitter, le leaker Ice Universe a partagé la première image d’une coque du Galaxy Z Fold 4, et l’a comparée avec une coque de la génération précédente. Comme on peut le voir, l’écran du Galaxy Z Fold 4 est moins haut, mais surtout plus large. Par conséquent, l’écran externe devrait enfin être plus pratique à utiliser.

D’après les informations de OnLeaks, le smartphone mesurera 155 x 130 x 7.1 mm, là où son grand frère mesurait 158,2 x 128.1 x 6,4 mm. Autrement dit, les quelques millimètres perdus la longueur se retrouveront bien sur la largeur du téléphone.

En plus d’utiliser un nouveau format, on sait que le Galaxy Z Fold 4 va également améliorer le pli au milieu de l’écran, mais celui-ci serait vraisemblablement toujours visible. On sait également que le smartphone pliable sera plus puissant que les Galaxy S22 sortis en début d’année, notamment grâce à une nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.