Game of Thrones : George R.R Martin révèle la scène qui est pire que dans ses livres

Les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont modifié une scène dans la première saison de Game of Thrones sans prévenir l’auteur George R.R Martin. Pour lui, ce changement soudain a rendu la scène pire que dans ses livres.

Épisode 1 de la saison 1 de Game of Thrones – Crédit : HBO

Le nouveau livre « Fire Cannot Kill a Dragon » écrit par James Hibberd du magazine Entertainment Weekly dévoile de nombreux secrets sur les coulisses de la série Game of Thrones de HBO. D’ailleurs, son spin-off House of the Dragon a déjà trouvé le premier acteur pour jouer le rôle du roi Viserys I Targaryen. Dans le livre « Fire Cannot Kill a Dragon », George R.R. Martin a révélé que les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont modifié la scène de la nuit de noces de Daenerys Targaryen et Khal Drogo. « Pourquoi la scène du mariage est-elle passée de la scène de séduction consensuelle au viol brutal d’Emilia Clarke ? », a-t-il demandé à l’auteur James Hibberd. Du point de vue de George R.R. Martin, cette décision des showrunners a rendu la scène pire que dans ses livres.

La brutalité de la scène de la nuit de noces était nécessaire, selon les showrunners

Dans les livres, Khal Drogo (Jason Momoa) se montre empathique envers Daenerys (Emilia Clarke) lors de leur première nuit ensemble après le mariage. Elle lui défait ses cheveux et il la masse avant de lui demander son consentement. C’est donc une scène de séduction et de consentement mutuel. Elle est bien différente de celle qui a été tournée dans le premier épisode de la première saison de Game of Thrones. Dans la série HBO, Khal Drogo essuie une larme sur la joue de Daenerys qui est en pleurs en lui répétant « No ». Il la déshabille ensuite de force alors qu’elle essaie de l’en empêcher.

Selon David Benioff et D.B. Weiss, le changement radical de la scène était nécessaire pour faire comprendre aux spectateurs la relation initiale entre les deux époux. En effet, après cette nuit de noces, Khal Drogo se montre beaucoup moins empathique et plus violent dans les livres. D.B. Weiss a expliqué que le point de vue de Daenerys pendant cette nuit de noces n’a pas pu être retranscrit dans la série car « nous n’avions tout simplement pas assez de temps ».

Enfin, ce n’est pas la première scène de Game of Thrones pour laquelle George R.R. Martin a exprimé son désaccord. Il a récemment confié avoir détesté la partie de chasse du Roi Robert Baratheon dans la saison 1. De plus, le mariage entre Daenerys Targaryen et Khal Drogo aurait dû se dérouler autrement. La jeune mariée devait chevaucher son destrier offert par son époux et sauter au-dessus d’un feu. Néanmoins, le cheval en a décidé autrement et la scène a été abandonnée.

Source : CNET