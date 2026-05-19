Gemini : mauvaise nouvelle pour les utilisateurs gratuits, Google serre la vis

Pour pousser les utilisateurs vers ses abonnements payants, Google commence à imposer des limites hebdomadaires sur la version gratuite de Gemini. Des restrictions plus strictes qui les priveront d’accès aux modèles les plus performants et aux fonctionnalités très gourmandes jusqu’à la réinitialisation.

Gemini nous a habitués à des limites d’utilisation à court terme. Il fallait généralement attendre quelques heures avant que celles-ci se réinitialisent sur la version gratuite. Désormais, le géant de l’IA générative commence à imposer des restrictions hebdomadaires. Si les utilisateurs occasionnels ne remarqueront pas de grande différence, les usagers intensifs risquent de se retrouver bridés bien plus vite qu’auparavant.

Ce nouveau système devrait être généralisé prochainement. Les restrictions s’imposent déjà chez plusieurs utilisateurs dont votre serviteur. “À partir du 17 mai 2026, des modifications seront apportées aux limites d’utilisation des applications Gemini”, peut-on d’ailleurs lire sur une page d’assistance. Google précise que les “limites seront actualisées toutes les cinq heures jusqu’à ce que vous ayez atteint votre limite hebdomadaire”.

Looks like google is planning weekly limits in Gemini App. pic.twitter.com/iNxT0Hl7qJ — AshutoshShrivastava (@ai_for_success) May 18, 2026

Des limites d’utilisation hebdomadaires imposées sur la version gratuite de Gemini

Le plafond hebdomadaire sera atteint plus rapidement lors d’échanges prolongés, ainsi qu’en cas d’utilisation de prompts complexes, de fichiers volumineux ou de fonctionnalités avancées comme Deep Research, le raisonnement étendu ou la génération de contenus multimédias. Une fois que votre quota sera rempli, vous ne pourrez plus accéder aux modèles les plus performants ni aux outils premium jusqu’au renouvellement. Gemini basculera automatiquement sur un modèle plus léger (comme Flash-Lite) avec qui vous pourrez tout de même continuer à converser.

Sur notre compte gratuit Gemini, les nouvelles limites hebdomadaires ont déjà été mises en place, comme vous pouvez le constater ci-dessous. “Les limites de votre forfait déterminent la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser Gemini. Les modèles et fonctionnalités avancés peuvent entraîner une utilisation plus importante”, rappelle Google.

© Tom’s Guide

On remarque que l’entreprise incite à s’abonner à AI Plus pour bénéficier “de limites d’utilisation deux fois plus élevées”. C’est l’objectif ultime de la manœuvre. Après avoir rendu la version gratuite de son chatbot très permissive, Google resserre la vis. OpenAI en avait d’ailleurs fait de même en restreignant l’usage de ChatGPT.

À l’instar de ses concurrents, le géant de Mountain View est soumis à de fortes pressions de rentabilité et doit composer avec les coûts élevés d’exploitation de l’IA ; laquelle exige une forte puissance de calcul et une importante consommation d’énergie, notamment lorsque des millions d’utilisateurs gratuits l’invoquent simultanément.