Ahsoka : la saison 2 compromise ? Rosario Dawson fait une annonce décevante

Après une saison 1 riche en rebondissements, de nombreux fans attendent la saison 2 de la série Ahsoka. Problème, celle-ci n’a toujours pas été confirmée officiellement par Disney. Et les dernières déclarations de l’actrice principale sont loin d’être rassurantes. Interrogée dans le podcast Dagobah Dispatch, Rosario Dawson révèle avec déception qu’elle n’a toujours pas eu de discussions sur l’avenir de la série Star Wars avec Dave Filoni et consorts.

Sans en dire plus à ce sujet, l’actrice confie qu’elle s’apprête à dîner avec les autres membres du casting. Des retrouvailles qu’elle attend avec impatience. Ses déclarations jettent toutefois un froid sur la série. Celle-ci va-t-elle se développer dans un second acte alors que plusieurs arcs scénaristiques sont en suspens ? Pour rappel (attention spoilers), Ahsoka, Sabine et Baylan sont coincés sur Peridea alors que Thrawn et Ezra ont fait leur retour dans la Galaxie.

Ahsoka : une saison 2 va-t-elle voir le jour ?

Pour autant, Disney pourrait décider de poursuivre ces arcs dans le film de Dave Filoni qui réunira tous les personnages du MandoVerse, voire même dans la saison 4 de The Mandalorian dont le tournage devrait bientôt débuter. A notre sens, une nouvelle saison d’Ahsoka serait préférable pour développer sans bâcler les intrigues débutées dans la première partie.

Malgré ce flou artistique, la mise en chantier d’une suite est toujours possible. Il y a quelques mois, le leaker TimeToShineHello avait révélé que la saison 2 d’Ahsoka était bien en préparation. Il faudra suivre de près les prochaines annonces pour savoir si le projet est toujours dans les cartons. Dawson nous a peut-être mis sur une fausse piste pour garder la surprise. Nous verrons.

Pour le moment, nous savons simplement que Disney diffusera cette année les séries The Acolyte et Skeleton Crew. Pour The Mandalorian et Andor, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’à 2025.