Google Chrome Android : vous pouvez protéger votre navigation privée avec votre doigt

Google vient d’ajouter une nouvelle option dans la version Android de son navigateur Chrome. Il est désormais possible de rendre vos onglets de navigation privée uniquement accessibles avec votre empreinte digitale. Un bon moyen d’éviter les regards indiscrets.

La navigation privée obtient une nouvelle couche de protection sur Google Chrome Android

Outil pour la recherche, tracker de prix, synchronisation de mots de passe entre PC et mobile… En novembre 2022, Google Chrome s’est agrémenté de nouvelles fonctions très pratiques. Et le géant vient d’intégrer une nouvelle option sur la version Android de son navigateur : la possibilité de protéger ses onglets de navigation privée grâce à la reconnaissance digitale. Une fonctionnalité qui est disponible sur la version iOS de Chrome depuis début 2021.

Il nous tardait ainsi de pouvoir également l’utiliser sur Android. Pour rappel, la navigation privée permet de naviguer plus discrètement sans laisser de traces et de données de navigation qui pourraient influencer les algorithmes de Google. Lorsque vous fermez les onglets ouverts en navigation privée, vous ne pourrez plus les retrouver par la suite dans votre historique. Notez toutefois que Google Chrome continuer de collecter certaines données même quand vous naviguez en mode incognito.

Google Chrome : comment protéger votre navigation privée avec votre empreinte digitale ?

Si vous mettez en suspens une session de navigation privée et que vous craignez les regards indiscrets, la protection par empreinte digitale s’avère idoine. Voici comment la mettre en place :

Ouvrez votre navigateur Google Chrome.

Cliquez sur les trois points verticaux situés en haut à droite.

Accédez aux Paramètres , rubrique Confidentialité et sécurité .

, rubrique . Tentez de trouver l’option Verrouiller les onglets de navigation privée quand vous fermez Chrome .

. Si celle-ci est disponible, activez-la.

Pour en bénéficier, il faut toutefois avoir activé en amont le verrouillage de l’écran dans les paramètres Android.

Google a annoncé que la fonctionnalité était “actuellement déployée pour les utilisateurs d’Android” dans le cadre de la Journée de la confidentialité des données. Celle-ci n’est toutefois pas encore disponible sur tous les appareils, son déploiement étant progressif. Pour en bénéficier, mettez à jour votre application Google Chrome. Si l’option tarde à arriver, vous pouvez aussi découvrir sa version expérimentale via son flag. Activez-le en tapant l’adresse suivante : chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android