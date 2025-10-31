Google Maps : plus de batterie ? Cette nouvelle option va vous éviter bien des galères

Alors que la batterie de votre smartphone est en berne, il arrive souvent que vous ayez encore besoin de Google Maps pour vous orienter. Bonne nouvelle, l’application planche sur un mode d’économie d’énergie qui vous permettra d’atteindre votre destination malgré une faible autonomie.

Google Maps est une application de navigation incontournable pour aller d’un point A à un point B, que vous soyez à pied, en voiture, à vélo ou en transports en commun. Son utilisation est toutefois énergivore. Et lorsque la jauge d’autonomie de votre smartphone fond comme neige au soleil, l’angoisse de se perdre se fait de plus en plus pressante. Vous craignez alors logiquement de ne pas réussir à terminer l’itinéraire avant que votre téléphone s’éteigne.

Pour vous épargner cette peur, Google travaille sur un nouveau mode d’économie d’énergie dédié à son service de cartographie. L’option a été mise au jour par Android Authority qui a farfouillé dans les entrailles de la bêta de l’application. Le principe est aussi simple qu’ingénieux. Une fois le mode activé, l’application va retirer tous les éléments graphiques dispensables pour éviter au maximum de taper dans le peu de batterie restante.

Google Maps prépare une nouvelle option pour vous assister même en cas de batterie faible

Concrètement, la carte s’affichera en noir et blanc. Le nom des rues, les icônes, les effets et les points d’intérêt ne seront plus affichés. La nouvelle direction artistique monochrome se contentera de montrer l’essentiel, à savoir : la prochaine direction vers laquelle vous devez vous orienter.

Google Maps is working on an extremely minimalist power saving mode



The mode would eliminate almost all UI elements and extraneous map labeling from your view



✅ More information – https://t.co/5ApIT9VaWt pic.twitter.com/hcpTXKkEa6 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 30, 2025

Toujours selon le média spécialisé, ce nouveau mode fonctionnerait exclusivement pour les itinéraires voiture, piéton et cycliste, ceux en transports en commun n’étant visiblement pas éligibles. Toujours au rayon des limites, les utilisateurs ne pourront pas passer leur écran en mode paysage lorsqu’ils auront activé le mode. En revanche, les instructions audio seraient toujours distillées, permettant de compenser le manque d’informations affichées à l’écran.

Rappel important, la fonctionnalité est encore en cours de développement. Google pourrait ainsi revoir sa copie pour affiner son nouveau mode d’économie d’énergie. Toujours est-il que l’on peut déjà applaudir l’initiative. Google s’attaque ici à un véritable désagrément ressenti par les usagers en rade de batterie sur la route. Il ne s’agit pas d’une énième option gadget mais bien d’une fonction salvatrice.

Il faudra toutefois patienter avant qu’elle soit déployée en version stable. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà profiter de ces deux améliorations de Google Maps sur Android Auto.