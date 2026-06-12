Waze déploie enfin la fonction que nous réclamions depuis des années

Après avoir testé la fonctionnalité en bêta, Waze commence enfin à afficher les feux tricolores chez un nombre croissant d’utilisateurs. L’application comble ainsi son retard sur Google Maps et Apple Maps, qui proposent déjà cette option depuis belle lurette.

Les feux tricolores arrivent sur Waze !

Cette année, Waze a déployé plusieurs outils pratiques pour enrichir l’expérience de conduite et offrir davantage d’informations en temps réel aux automobilistes. L’application continue sur cette lancée en généralisant l’affichage des feux de circulation sur ses cartes, comblant ainsi son retard sur Google Maps et Apple Maps qui les signalaient déjà depuis longtemps.

Cet ajout est loin d’être une fonctionnalité gadget : l’affichage des feux de signalisation aide les conducteurs à mieux anticiper les arrêts et à adapter leur allure en conséquence. Cet outil supplémentaire peut s’avérer particulièrement utile lorsqu’un feu est situé loin dans une ligne droite, juste après un virage, ou encore à l’approche immédiate d’un tournant.

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Waze introduit enfin les feux tricolores sur ses cartes

Disponible pour les bêta-testeurs depuis plusieurs mois, l’option commence enfin à s’inviter sur la version stable de l’application de navigation, confirment plusieurs utilisateurs sur Reddit. Comme souvent, le déploiement s’effectue par vagues : certains usagers bénéficient déjà de l’affichage des feux tricolores, tandis que d’autres n’y ont pas encore accès.

Waze n’a pas communiqué de calendrier précis concernant la généralisation de l’affichage des signaux tricolores à l’ensemble de ses utilisateurs. La fonctionnalité semble être déployée progressivement côté serveur, ce qui signifie qu’une simple mise à jour de l’application ne suffira pas nécessairement à la rendre disponible chez vous.

“Enfin ! C’est ma fonctionnalité préférée de Google Maps”, applaudit un utilisateur satisfait sur le subreddit dédié à l’application de cartographie. “C’est l’une des rares choses qui m’a un peu freiné dans mon passage à Waze, très très heureux de voir que c’est en cours de déploiement ! Je vais définitivement commencer à l’utiliser plus”, se félicite un autre usager.