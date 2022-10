Google Maps la photographie au même endroit à 9 ans d’intervalle, c’est donc ça le multivers ?

Leanne Sarah Cartwright en 2009 (à gauche) et en 2018 (à droite) © Google Maps

L’art de la routine ! Une Britannique peut se targuer d’être apparu sur Google Street View… à deux reprises et au même endroit ! C’est probablement la seule personne au monde qui a eu le droit à un tel « honneur ». Pour rappel, les voitures Google arpentent régulièrement les rues pour actualiser le célèbre service de cartographie avec de nouvelles prises de vues.

En 2009, Leanne Sarah Cartwright se trouve à une intersection dans la ville de Carlisle, attendant que le petit bonhomme passe au vert. Sac rose dans la main, elle est photographiée par une voiture Google. Et constate plus tard qu’elle apparaît bien dans l’application. Cap à présent en 2018. Cette fois-ci affublée d’une robe noire, la mère de famille est de nouveau capturée par une équipe de Google alors qu’elle se trouve exactement au même emplacement. Elle ne repère toutefois pas cette fois-ci la Google Car.

Google Maps : un sacré hasard

La vitrine du magasin de vêtements, visible en 2009, a évidemment changé. Le Subway a quant à lui fermé ses portes. Mais tous les autres éléments du décor sont facilement reconnaissables à l’instar du feu de circulation, du panneau, des barrières ou encore de la façade de l’immeuble en arrière-plan. C’est son mari qui est tombé sur la dernière image alors qu’il cherchait le cliché de 2009.

« C’est comme si j’étais figée dans le temps. Je me tiens exactement sur la même dalle et j’ai toujours un sac sur l’épaule. C’est tellement drôle mais tellement bizarre », s’amuse-t-elle. Toujours est-il que Cartwright n’a pas été capturée lors du dernier passage d’une Google Car en septembre 2020. Et pour cause, elle était en télétravail en raison de la pandémie. « Je surveillerai la voiture à l’avenir et si je la vois, je me mettrais au même endroit », promet-elle.

Si cette histoire prête à sourire, le service de cartographie peut aussi être d’une grande aide pour les enquêtes criminelles. Google Maps a notamment permis à la police d’arrêter un mafieux italien en fuite depuis 20 ans.

Source : New York Post