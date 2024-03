Google Maps peut remplacer Plans sur iPhone, le piratage recule en France : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que Helldivers 2 était devenu trop difficile, que GTA arrive vraiment bientôt, et qu’EA avait ajouté plusieurs jeux de stratégie et de gestion classiques comme SimCity 3000 sur Steam. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : Linux plus populaire que jamais, GTA 6 dans sa phase finale de développement… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est iPhone, piratage et Stranger Things.

© Netflix

Millie Bobby Brown, interprète d’Eleven, était récemment invitée dans l’émission britannique The Jonathan Ross Show. L’occasion pour le présentateur d’interroger l’actrice sur le tournage de la saison 5 de Stranger Things. Malheureusement pour le public, il faudra attendre encore un bon moment avant de retrouver la série Netflix sur le petit écran. « Il nous reste neuf mois [de tournage]. Je sais ce qui arrive à mon personnage. Je n’ai pas lu tout le scénario parce qu’ils sont en train de l’écrire. Je crois que j’ai lu jusqu’à l’épisode 6. Mais comme je l’ai dit, j’aime travailler pour Netflix, je vais être une bonne fille », confie Millie Bobby Brown.

L’audience de certains site de téléchargement illégal s’effondre

© Envato

En France, il semblerait que le téléchargement illégal recule, selon une étude menée par l’ALPA avec Médiamétrie et NetRatings, repérée par nos confrères de 01net. Pour mener son étude, l’ALPA s’est basée sur l’audience des sites illégaux utilisés pour “la consommation de vidéo en France” entre décembre 2021 et 2023. Le constat ? L’audience s’effondre pour ces sites, on parle d’une réduction de 50% sur 8 ans ! En 2016, l’audience mensuelle moyenne était de 15,1 millions de visiteurs avant de chuter à 6,3 millions, en 2023. L’année 2018 représente un pic puisque les écrans mobiles (smartphones, tablettes…) sont intégrés au comptage.

Google Maps peut être défini comme application de navigation par défaut sur iOS

© Tom’s Guide

iOS 17.4 introduit de gros changements pour les utilisateurs d’iPhone. La pomme doit désormais se conformer aux dispositions du Digital Markets Act. Outre l’ouverture d’iOS aux magasins d’applications tiers, Apple prévoit aussi la possibilité d’assigner Google Maps comme application de navigation par défaut sur iPhone, au détriment de Plans. Concrètement, vous allez pouvoir sélectionner une autre application qui s’ouvre par défaut lorsque vous cliquez sur un lien d’adresse. Au lieu d’être confronté à l’application de navigation d’Apple, vous pourrez alors ouvrir l’application de navigation de votre choix.