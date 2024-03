La PS5 a une nouvelle interface, le piratage va être davantage puni dans l’UE : c’est le récap’ !

Sony propose une nouvelle interface pour la PS5 mais seulement pour certains joueurs, le téléchargement de contenu illégal va être plus durement réprimé dans l’Union Européenne, VLC veut proposer la TV en streaming via les chaînes internet avec pub : c’est le récap’ !

VLC pourrait proposer la TV en streaming via les chaînes FAST

Prochainement, VLC pourrait permettre de regarder des chaînes de télévision en streaming. Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN à qui l’on doit le lecteur VLC qui a commencé comme un projet étudiant, s’est exprimé sur le futur au micro de Lowpass. Parmi les nouveautés, la possibilité de streamer de la télévision. Selon lui, il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement attendue par “la jeune génération”. Attention, il ne s’agit pas de visionner TF1, M6 ou France Télévisions comme le permet Molotov TV, par exemple. Les utilisateurs pourront regarder la télévision en streaming avec de la publicité pour le financement. On parle de FAST channels (Free Ad-supported TV) comme Mango Cinéma, Doc, Kids, Séries, Novelas et Histoire ou encore Rakuten TV.

La PS5 a une nouvelle interface, mais pas pour tout le monde

Sony teste actuellement une nouvelle interface pour la PS5 qui apporte des modifications majeures. Malheureusement, elle laisse sur le carreau une grande partie de la communauté. Les participants au Programme bêta du logiciel système de la PS5 peuvent tester dès maintenant la nouvelle interface de la console. Seuls les joueurs américains peuvent la découvrir, puisque les changements concernent uniquement l’onglet « Explore » réservé aux États-Unis. L’ajout le plus important de cette bêta est sans aucun doute la possibilité de personnaliser le thème de l’onglet Explore soit avec un fond d’écran dynamique déjà inclus (au nombre de six) soit avec une capture d’écran prise en jeu.

La commission européenne hausse le ton sur le téléchargement illégal

L’Union européenne estime que le téléchargement illégal est un frein à la création en plus d’être financièrement néfaste pour les ayants droit – bien que rien n’indique les pirates auraient forcément payé un abonnement ou acheté un film piratés. Plusieurs recommandations ont donc été présentées. L’une de ces mesures est de s’en prendre aux entreprises légales de paiement par lesquelles passent les sites pirates pour facturer les clients. Il faudrait, selon l’Europe, ajouter une clause qui pousse ces services bancaires à respecter cette règle. La Commission entend également cibler les internautes en permettant une identification simplifiée, comme en Italie.