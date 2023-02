Google Maps va vous proposer des itinéraires adaptés aux voitures électriques

Google Maps soigne les conducteurs de voitures életriques © Pexels

Google Maps devrait s’enrichir d’une fonctionnalité déjà présente sur Android Automotive, variante d’Android qui se déploie directement sur les tableaux de bord. Depuis 2021, son application Google Maps permet de planifier un itinéraire en fonction des bornes de recharge disponibles sur le trajet.

Les véhicules électriques ne bénéficient pas tous d’Android Automotive. Certains modèles sont livrés avec des OS propriétaires. Pour localiser les bornes de recharge, les utilisateurs doivent alors passer par des applications tierces (via Android Auto ou le système d’infodivertissement embarqué). Cela implique toutefois invariablement de basculer entre elles et la navigation conventionnelle. Ce qui offre une expérience utilisateur très hachée.

Google Maps : comment planifier un trajet avec des bornes de recharge ?

Jusqu’à présent, il n’est pas possible de planifier un itinéraire complet avec des bornes de recharge sur l’application Android. Depuis l’année dernière, Google Maps vous permet simplement d’opter pour l’itinéraire le plus économe en carburant ou en électricité. En farfouillant dans le code de la version 11.65 de Google Maps, nos confrères de 9to5 Google ont trouvé des indices de l’arrivée future de la fonctionnalité.

Il sera vraisemblablement possible d’obtenir un trajet, calculé automatiquement en fonction des bornes de recharge et des besoins du véhicule. Et ce directement depuis l’application Android de Google Maps. On ne sait toutefois pas encore comment cette dernière parviendra à calculer en temps réel l’autonomie restante de votre batterie. Il faudra probablement renseigner en amont sa capacité maximale et indiquer quel véhicule vous conduisez.

Nos confrères ont tout de même reconnu que leur interprétation des indices pouvait être imparfaite et qu’il était ainsi possible que la fonctionnalité espérée prenne une autre forme. Les messages d’erreur repérés semblent toutefois sans équivoque :