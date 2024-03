Google Messages bloque les messages RCS, le PS Portal est un succès inattendu : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que Rockstar voulait éviter les fuites de GTA 6, que la RTX 5090 serait surpuissante, et qu’EA lançait un plan d’économies en licenciant 650 employés et en annulant un jeu. Ce samedi au menu, c’est Google Messages, PS Portal et Prime Gaming. Bonne lecture !

Un nouveau jeu gratuit sur Amazon Prime Gaming

© Atari, Amazon

Amazon Prime Gaming sait se montrer généreux en donnant des jeux gratuitement, comme cette semaine. Vous pouvez vous procurer dès maintenant un certain Gravitar : Recharged, encore une fois un remake d’un jeu du catalogue d’Atari. Le titre original date de 1982. Même s’il n’a pas connu un grand succès commercial, il « est devenu un classique culte chez les passionnés d’Atari » comme l’assure l’éditeur lui-même dans la description de Gravitar : Recharged sur Amazon Prime Gaming. Pour le récupérer, la méthode est toujours la même : rendez-vous sur la page officiel du titre puis cliquez sur « obtenir » pour ajouter le soft à votre bibliothèque.

Le PS Portal est un succès inattendu pour la PlayStation 5

© Tom’s Guide France

Il semblerait que le PlayStation Portal est une agréable surprise pour Sony. Jusqu’ici, on ignorait tout des ventes de l’accessoire de la PS5. Nous en savons maintenant un peu plus : dans une interview pour Game File, Hiromi Wakai, vice-président de la gestion des produits PlayStation, évoquait cette console portable qui n’en est pas vraiment une. Au passage, le cadre de Sony lâchait quelques indices sur le succès que rencontre l’appareil. “La demande (pour le PS Portal) a continué à dépasser nos attentes”, déclare Hiromi Wakai. Cela signifie que l’appareil se vend toujours bien et que, malgré les adopteurs précoces désormais satisfaits, d’autres propriétaires de PS5 souhaitent s’acheter l’accessoire.

Google Messages bloque le RCS sur les smartphones rootés

© Envato

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs de smartphones rootés rapportent que le RCS ne fonctionne plus sur Google Messages. Concrètement, ils ne parviennent plus à envoyer ou à recevoir des messages de ce type. Pour rappel, il s’agit du protocole de communication qui permet de bénéficier de certaines fonctionnalités de chat. L’application n’affiche aucune erreur lorsque le RCS ne fonctionne pas sur un appareil rooté. Sans les signalements de la communauté, certains utilisateurs auraient ainsi peiné à identifier l’origine du problème. Dans certains cas, les messages disparaissent totalement après avoir été envoyés. Visiblement, le bridage du RCS est également d’actualité sur les appareils où le bootloader a été déverrouillé.