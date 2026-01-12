Google Photos ajoute enfin cette fonction indispensable inspirée de YouTube

Malgré ses atouts indéniables, Google Photos a encore une belle marge de progression. Une fonctionnalité très utile pour les vidéos est actuellement en cours de développement. Les utilisateurs vont enfin pouvoir sélectionner la vitesse de lecture.

Google Photos est un service incontournable pour la gestion et le stockage des photos et des vidéos. L’application s’améliore régulièrement, une option facilitant le tri de vos images ayant notamment été déployée récemment. En ce début d’année, Google planche sur une nouvelle fonction bien connue des afficionados de YouTube. Comme l’a repéré Android Authority, le géant veut permettre aux utilisateurs de régler la vitesse de lecture des vidéos.

Google Photos : vous allez pouvoir régler la vitesse des vidéos

Actuellement, lorsque vous regardez une vidéo sur l’application, vous pouvez utiliser le curseur de lecture pour accéder directement à n’importe quelle partie de la séquence ou naviguer en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite. Google souhaite toutefois ajouter un contrôleur de vitesse de lecture, un outil similaire à celui que l’on retrouve sur de nombreuses plateformes de streaming.

[APK Teardown] Google Photos may finally add a long-awaited video playback feature



Google is also working on a more immersive Photos view that will let users hide the dates



✅ Details – https://t.co/HS413sAzrB pic.twitter.com/YgxBcKgdOm — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) January 12, 2026

En fouillant dans le fichier APK de Google Photos version 7.58, le média spécialisé est parvenu à activer cette nouvelle fonctionnalité, laquelle est réclamée depuis belle lurette par la communauté. Une fois qu’elle sera déployée en version stable, il sera possible d’appuyer sur les trois petits points en haut à droit et de sélectionner l’option “Vitesse de lecture”. Les usagers auront le choix entre 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x et 2x.

Une autre option est également en cours de préparation. Celle-ci permettra aux utilisateurs d’afficher ou non les dates dans la vue Photos. Cette nouvelle fonction nommée “Afficher les dates dans la grille” sera disponible dans la vue Photos, accessible en appuyant sur le menu à trois points situé en haut à droite. Celle-ci devrait permettre de créer une interface plus immersive.

A lire > Google Photos : un nouveau coup de pouce pour embellir vos clichés avant de les partager

Pour mémoire, l’examen des fichiers APK peut révéler des fonctionnalités en cours de développement, sans pour autant assurer leur intégration finale dans le service. Dans le reste de l’actualité liée à l’app de gestion, rappelons que Google Photos s’apprête à déferler sur les TV Samsung. Trois fonctionnalités seront déployées progressivement cette année dont Souvenirs et Résultats personnalisés.