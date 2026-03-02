Google Photos accueille deux nouveautés attendues, vous allez gagner du temps

Pour améliorer l’expérience utilisateur, Google Photos vient d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. Raccourci, outil de création de stickers : voici ce qui change sur votre application.

Google Photos est un service très populaire qui s’agrémente souvent de nouveaux outils. Alors que Google planche sur une fonctionnalité qui permet de choisir la vitesse de lecture des vidéos, une mise à jour récente vient d’introduire des nouveautés pour les utilisateurs Android. Ces derniers disposent désormais d’un raccourci pratique permettant d’accéder rapidement à leurs dossiers locaux depuis n’importe quel endroit de l’app.

Celui-ci sera accessible via une icône de dossier à gauche des icônes “+” et de la cloche de notification dans la barre supérieure. En appuyant dessus, vous accèderez directement à vos dossiers locaux (captures d’écran, partage rapide, mes vidéos, etc). Jusqu’alors, les usagers devaient passer par l’onglet Collections. C’est donc un gain de temps appréciable.

La création de stickers arrive sur Google Photos pour Android

Toujours dans la version 7.64 de Google Photos pour Android, il est désormais possible de créer des stickers à partir de vos photos. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le cliché et d’appuyer longuement sur le sujet visé pour le transformer en sticker. Une fois la manipulation faite, vous aurez tout loisir de le copier pour l’utiliser dans d’autres applications ou le partager avec vos proches. Google recommande d’utiliser des images avec un sujet clairement défini au premier plan.

Cette fonctionnalité sympathique avait été déployée sur l’application iOS en août dernier, preuve que Google n’accorde pas toujours la primeur à son système d’exploitation mobile. Les utilisateurs français attendent désormais l’arrivée de l’outil de transformation des clichés en mèmes, qui est pour le moment réservé au marché américain. Pour rappel, l’application ne se cantonne pas aux smartphones puisqu’elle s’invite aussi sur certains modèles de TV.