Google Pixel 9 : une charge rapide digne de ce nom arrive enfin, cet indice ne trompe pas

Actuellement, le principal défaut des fleurons de grandes marques comme Samsung, Apple ou Google, c’est la charge. Ce dernier fabriquant semble toutefois en passe de résoudre ce problème avec le Pixel 9. Attendue de pied ferme, la prochaine gamme de smartphone sera présentée lors de la conférence Made by Google du 13 août. Lors de ce lancement, l’entreprise devrait présenter un accessoire maison : un nouveau chargeur.

Le Google Pixel 9 va proposer la charge rapide 45W

Actuellement, la gamme Pixel 8 est bien lente à charger. Le modèle de base ne charge sa batterie de 4575mAh qu’à 27W. Cela prend 77 minutes de 0 à 100 %. Le Pixel 8 Pro dispose de vitesses à peine plus élevées, à 30W. Infime quand compare ces chiffres à certaines marques Android. Dans ce domaine, on pourra citer les smartphones de OnePlus, pour la plupart compatibles avec la charge rapide 100W, si ce n’est plus !

Google ne compte pas quadrupler les vitesses de charge d’un seul coup cependant. En effet, le chargeur sera compatible avec une puissance de 45W, selon les informations de 9to5Google. Voici une photo en fuite de ce chargeur USB-C dans sa variante européenne, via le leaker Arsène Lupin sur X :

Une fois branché, le corps ce ce chargeur se présentera à la verticale, quand le chargeur actuel de 30W livré avec les Pixel 8 se présente horizontalement. Cette décision vise vraisemblablement à économiser de l’espace sur les murs. C’est d’autant plus judicieux que le port USB-C se trouvera alors haut du chargeur, permettant un accès plus simple pour brancher le câble.

Le bloc semble toutefois plutôt volumineux : c’est normal pour un chargeur offrant des vitesses supérieures de 50% au petit 30W. Une précédente fuite avait indiqué que les Pixel 9 et 9 Pro se chargent jusqu’à 55 % en 30 minutes avec ce chargeur.

Le Pixel 9 Pro XL quant à lui atteindrait le chiffre impressionnant de 70 % en 30 minutes. C’est probablement le signe qu’une batterie plus performante se profile pour le Pixel 9 Pro XL, ou alors que sa batterie serait plus petite. Cette deuxième hypothèse serait toutefois surprenante.