Pixel 9 : leur date de sortie dévoilée, voici quand vous pourrez les acheter

Alors que Google nous a habitués à dévoiler ses flagships en octobre, le constructeur ouvrira les hostilités avec deux gros mois d’avance cette année. Le Pixel 9 et ses déclinaisons seront dévoilés dans quelques jours à l’occasion de la conférence Made by Google qui sera organisée le 13 août. Quatre nouveaux smartphones vont s’inviter sur le marché, à savoir le Pixel 9, le 9 Pro, le 9 Pro XL et le 9 Pro Fold.

Quand les Pixel 9 seront-ils disponibles à l’achat ?

Un nouveau rapport cité par Android Headlines vient de lever le voile sur la date de disponibilité des nouveaux flagships. Les modèles basique et pro commenceront à être expédiés à partir du 22 août, soit neuf jours après le lancement des précommandes. En revanche, il faudra être plus patient pour le modèle pliant. Le Pixel 9 Fold serait seulement disponible à compter du 4 septembre.

Quant aux Pixel Buds Pro, attendus également pendant l’évènement, ils ne seront pas commercialisés avant le 26 septembre. On ignore encore pour le moment quelle sera la date de disponibilité de la Pixel Watch 3. Pour rappel, une fuite antérieure du leaker billbil-kun avait déjà révélé les prix français de la nouvelle gamme de smartphones. Voici à quoi s’attendre :

Pixel 9

128 Go : 899 €

256 Go : 999 €

Pixel 9 Pro

128 Go : 1 099 €

256 Go : 1 199 €

512 Go : 1 329 €

Google Pixel 9 Pro XL

128 Go : 1 199 €

256 Go : 1 299 €

512 Go : 1 429 €

1 To : 1689 €

Google Pixel 9 Pro Fold

256 Go : 1 899 €

512 Go : 2 029 €

Si vous craquez pour les modèles Pro, Google vous offrira un an d’abonnement à la formule AI Premium qui inclut 2 To d’espace de stockage dans le cloud et l’accès au dernier modèle d’IA. Les acheteurs du modèle standard bénéficieront quant à eux de six mois d’abonnement gratuits. Notez également que les flagships pourraient être lancés avec Android 14, Google devant encore peaufiner la version stable d’Android 15 avant de la rendre accessible au plus grand nombre.