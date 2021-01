Google Play Store : de nouvelles icônes vous aident à savoir quelles applications montent ou descendent dans le classement

Lorsque vous ouvrez le Google Play Store sur votre smartphone ou tablette Android, de nouvelles icônes devraient apparaître sous certains numéros dans les classements.

Google Play Store nouvelles icônes pour le classement – Crédit : William ZIMMER / Tom’s Guide France

Les nouvelles icônes du Google Play Store vous permettront de savoir quelles sont les applications les plus populaires du moment. En effet, une flèche pointant vers le haut vous indique qu’une application particulière est en hausse dans le classement tandis qu’une flèche pointant vers le bas vous indique le contraire.

Les nouvelles icônes du Google Play Store aident les utilisateurs à suivre les fluctuations de classement

En ouvrant l’application Google Play Store dans l’onglet « Applis », vous pourrez naviguer dans les différents classements montrant les applications les plus téléchargées. Le problème des nouvelles icônes est qu’elles montrent qu’une application monte ou descend dans le classement, mais celles-ci ne précisent pas de combien de places. À moins de scruter régulièrement les classements, il sera alors difficile de dire si une application fait le buzz.

Au moment d’écrire cet article, Signal, ToonMe et Telegram sont les trois applications les plus populaires de ces derniers jours. Signal et Telegram sont très populaires en ce moment à cause de la polémique autour de WhatsApp, qui souhaitait que les utilisateurs partagent leurs données avec Facebook. Cependant, face au tollé de cette annonce, WhatsApp a retardé à mai l’entrée en vigueur de sa mise à jour.

Beaucoup d’utilisateurs utilisent les classements du Google Play Store lorsqu’ils ne savent pas quelle application télécharger sur leur smartphone ou tablette Android. Les classements permettent certaines fois de découvrir des applications ou des jeux très intéressants.

Si malgré les différents classements disponibles sur le Google Play Store vous ne savez toujours pas quelles applications essayer, vous pouvez suivre notre guide des meilleures applications Android gratuites à télécharger. Nous avions même réalisé un guide des applications à essayer pour distraire les enfants durant la pandémie actuelle.

Source : Android Police