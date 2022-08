Pixel 7 et 7 Pro : les deux smartphones sont déjà pris en main en vidéo avant leur lancement

Alors que l’on attend toujours avec impatience l’arrivée des prochains Pixel 7 et 7 Pro de Google, les deux smartphones ont déjà pu être pris en main en vidéo et comparés avec les modèles de l’année précédente.

Sur sa chaîne YouTube, le créateur Unbox Therapy a réussi à mettre la main sur deux prototypes des Pixel 7 et 7 Pro. Les deux smartphones ont été désactivés par Google, c’est-à-dire qu’il est impossible d’accéder à la partie logicielle. Cependant, ces derniers nous donnent un meilleur aperçu des différences au niveau du design par rapport aux Pixel 6 et 6 Pro.

Pixel 7 et 7 Pro – Crédit : Unbox Therapy

Le Pixel 7 était déjà apparu dans la nature dès le mois de mai dernier, quand un prototype avait été mis en vente sur eBay. Il avait rapidement été rejoint par un Pixel 7 Pro qui avait malencontreusement atterri dans les mains d’un utilisateur, avant que celui-ci soit désactivé. Il est donc probable que les smartphones qu’a reçus Unbox Therapy viennent de la même source.

Ceux-ci n’arborent pas le logo de Google à l’arrière, puisque les fabricants de smartphones n’utilisent jamais leurs propres logos pour leurs prototypes. Les appareils se différencient surtout de leur prédécesseur à cause de leur module photo. Sur le Pixel 7, les deux caméras se trouvent désormais dans une pilule, tandis que le Pixel 7 Pro comprend un capteur périscopique supplémentaire placé dans un poinçon. Heureusement, ce ne sont pas les seules différences que l’on peut relever.

Quelles différences entre les Pixel 7 et 7 Pro et les Pixel 6 et 6 Pro ?

En comparant le Pixel 7 et le Pixel 6, on peut se rendre compte que le nouveau modèle a des bordures plus fines. Le Pixel 6 est beaucoup plus long, et mesure 74,92 mm de large pour 205 grammes contre 73,20 mm sur le Pixel 7 et 195 grammes.

Crédit : Unbox Therapy

De son côté, le Pixel 7 Pro fait 8,82 mm d’épaisseur et 11,50 mm au niveau de l’appareil photo, contre 9,02 mm et 11,50 mm sur le modèle actuel. La largeur passe de 75,89mm sur l’ancien à 76,68 sur le nouveau. En termes de poids, ils sont très similaires avec 209 grammes sur le 7 Pro et 208 grammes sur l’ancien modèle.

Crédit : Unbox Therapy

Google a donc apporté des améliorations mineures à ses deux smartphones. Les écrans devraient être identiques à la génération précédente en termes de spécifications, mais on peut s’attendre à une nouvelle puce Tensor. Cette fois-ci, le SoC serait basé sur l’Exynos 2100 des Galaxy S22. On sait également que Google préparerait un Pixel Ultra avec de meilleures caméras, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en apprendre plus à son sujet.