Vous risquez de perdre votre compte Google si vous ignorez ces règles essentielles

© Simon / Pixabay

Protégez votre compte Google avant qu’il ne soit supprimé

Lorsque vous ne vous connectez pas à votre compte Google pendant une période prolongée, celui-ci risque d’être considéré comme inactif. Plus précisément, si vous n’avez effectué aucune activité sur ce compte pendant deux années consécutives, Google le juge inactif et peut procéder à sa suppression définitive. Avant toute action, l’entreprise prend toutefois soin de vous en avertir par e-mail. Si vous ne réactivez pas ce compte, celui-ci sera effectivement supprimé.

Ce changement dans la gestion des comptes inactifs a été officiellement annoncé par Google en 2023. La principale raison évoquée est liée à la sécurité : les comptes anciens et délaissés sont plus exposés aux risques. Ils utilisent souvent des mots de passe faibles ou réutilisés, sont rarement protégés par l’authentification à deux facteurs et bénéficient de peu ou pas de surveillance de la part de leurs propriétaires. Pour limiter les vulnérabilités, Google a donc décidé de faire le tri.

Comment éviter la suppression de votre compte Google ?

Si vous recevez un message vous informant que votre compte va être supprimé, il est alors important de vérifier l’adresse de l’expéditeur pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une notification authentique envoyée par Google. Dans le cas où le message est véridique, et si vous ne réactivez pas ce compte, celui-ci sera effectivement supprimé.

Pour éviter la suppression définitive de votre compte, il suffit d’utiliser le compte concerné. Une activité minimale suffit à le maintenir actif : envoyer ou consulter des e-mails via Gmail, accéder à Google Drive, regarder des vidéos sur YouTube ou même effectuer une recherche tout en étant connecté. Toute interaction de ce type suffit à signaler à Google que le compte est encore utilisé.

De plus, Google laisse un délai pour récupérer un compte en cours de suppression. Dans le message de notification, un lien est souvent fourni pour reprendre le contrôle du compte avant qu’il ne soit effacé définitivement. Par exemple, un utilisateur qui reçoit un avis aujourd’hui pourrait avoir jusqu’au 17 novembre 2025 pour restaurer son accès, selon les cas.

Ce qu’il faut retenir : même si vous n’utilisez plus un ancien compte au quotidien, il peut contenir des informations que vous ne souhaitez pas perdre, comme des archives de courriels, des documents ou des photos. C’est pourquoi il est conseillé de s’y reconnecter de temps à autre, ne serait-ce que pour maintenir son statut actif et éviter toute suppression non désirée.