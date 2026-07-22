La recherche Google telle que vous la connaissez disparaît en France d’ici septembre

Après deux ans de blocage réglementaire, Google a confirmé l’arrivée de ses résumés générés par IA dans les résultats de recherche français d’ici le 23 septembre 2026. Le moteur de recherche le plus utilisé au monde s’apprête à changer de visage dans l’Hexagone.

Google AI Overviews affiche un résumé généré par intelligence artificielle en tête des résultats de recherche sur mobile. Crédits : Shutterstock

C’est un courrier, révélé par Ouest-France le 29 juin 2026, qui a levé le voile. Google a écrit à quelque 450 éditeurs de presse français pour leur annoncer le déploiement imminent de deux fonctionnalités majeures : AI Overviews, qui affiche un résumé rédigé par l’intelligence artificielle Gemini en tête des résultats de recherche, et AI Mode, une interface conversationnelle permettant d’affiner ses requêtes par échanges successifs.

La France figurait parmi les tout derniers grands marchés privés de ces outils, déjà actifs dans plus de 120 pays.

Un verrou juridique, pas technique

Le retard hexagonal n’avait rien d’un problème de langue : AI Overviews fonctionne déjà en français chez nos voisins belges et suisses depuis plusieurs mois. Le blocage tenait à la loi de 2019 sur les droits voisins de la presse, qui impose aux plateformes de rémunérer les éditeurs pour la réutilisation de leurs contenus.

En mars 2024, l’Autorité de la concurrence avait d’ailleurs infligé 250 millions d’euros d’amende à Google pour manquement à ses engagements en la matière. Coïncidence calendaire saisissante : le jour même de l’envoi du courrier aux éditeurs, le tribunal des activités économiques de Paris condamnait Google à verser 126 millions d’euros de dommages et intérêts au Figaro, à Prisma Média, au groupe Les Échos-Le Parisien et à Dailymotion pour pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne.

Trois garanties pour amadouer la presse

Pour désamorcer les tensions, Google a formulé trois engagements dans sa missive. Chaque éditeur pourra choisir d’apparaître ou non dans les réponses générées par l’IA. Les impressions issues d’AI Overviews seront comptabilisées séparément de celles du search classique, gage de transparence statistique. Les contenus repris dans les résumés donneront lieu à une compensation au titre du droit voisin, étendue aux 450 éditeurs déjà signataires d’accords avec la firme de Mountain View.

L’inquiétude demeure pourtant palpable : à l’étranger, le taux de clic organique chute jusqu’à 58 % lorsqu’un résumé IA coiffe les résultats, selon les données d’Ahrefs publiées en décembre 2025.

Une fiabilité médiocre pour l’usager

La fiabilité du dispositif reste le point d’ombre. Lors du lancement américain en mai 2024, AI Overviews avait conseillé d’ajouter de la colle sur une pizza ou de manger des cailloux pour leurs bienfaits nutritionnels, puisant ses réponses dans des commentaires satiriques de Reddit. Selon une étude relayée par le New York Times en avril 2026, la fonctionnalité produit des résumés corrects dans 90 % des cas, un taux qui, rapporté aux milliards de requêtes quotidiennes, laisse passer des millions d’erreurs.

Source : Ouest-France, Abondance, Les Clés de la presse