Grosse baisse de prix pour le Google Pixel 6A chez Darty pour les soldes

Vous cherchez un smartphone milieu de gamme efficace pour un prix abordable ? On a trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins ! Mais attention, elle n’est valable que pendant les soldes d’hiver et dans la limite des stocks disponibles.

Pendant ces quelques jours, vous pouvez ainsi profiter d’une réduction de -110€ chez Darty sur le Google Pixel 6A ! D’habitude disponible pour 459€, le smartphone se retrouve ainsi accessible pour 349€.

Profitez d’un smartphone d’exception pour moins de 350€

Pour tout juste moins de 350€, vous avez ainsi accès à un smartphone exceptionnel. Doté d’un processeur Google Tensor avec une puce Titan M2, le Google Pixel 6A propose des performances au top avec une fluidité sans pareille. Il offre également un logiciel très intéressant avec notamment plusieurs services variés que vous ne trouverez pas chez la concurrence, et encore moins à ce prix.

Le Google Pixel 6A propose par exemple un interprète de poche qui vous permet de traduire vos conversations et des écrits grâce à l’appareil photo. Vous pouvez aussi avoir le nom d’une musique que vous écoutez sans devoir passer par une application externe grâce à une simple fonction présente dans les paramètres du smartphone.

Vous êtes passionné de photographie ? Le smartphone offre un capteur grand angle à l’arrière de 12,2Mpx très efficace. Il permet également de filmer des vidéos en 4K à 30 FPS.

Autre gros avantage du Pixel 6A : il propose une batterie de 4410mAh et peut tenir jusqu’à 72h si vous utilisez le mode ultra économiseur de batterie.

Sur sa fiche technique, on trouve également :

6Go de RAM

128Go de stockage SSD

Un écran de 6,1 pouces

La compatibilité 5G

Avec le Pixel 6A, Google fait simple et efficace. Il ne suit pas les tendances en proposant une multitude de capteurs photo arrière avec toujours plus de mégapixels. De même, il se contente d’un écran de 6,1 pouces quand de nombreux constructeurs proposent des smartphones de plus en plus grands. Deux décisions à contre courant qui fonctionnent pour le Pixel 6A !