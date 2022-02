Grosse baisse de prix sur l’écran portable Zeuslap chez AliExpress

Alerte bon plan ! En ce moment chez AliExpress, vous pouvez profiter de l’écran tactile et portable Zeuslap pour moins de 120€.

Pendant seulement une journée, c’est-à-dire jusqu’à demain matin 9h, AliExpress vous propose l’écran tactile et portable Zeuslap Z15ST à prix cassé !

En utilisant le code de réduction SDFR115, vous pouvez vous procurer l’écran pour 117€, contre 140€ d’habitude. Une aubaine pour cet écran compatible avec la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch.

Précisons que l’écran est livré avec un chargeur rapide 3.0, une housse de support magnétique et pliable, ainsi qu’un ensemble de films protecteurs. Il est expédié depuis l’UE.

PS4, Xbox, Switch : tous vos jeux favoris dans votre poche

Avec son écran de 15,6″, le moniteur tactile et portable Zeuslap Z15ST vous permet de profiter de toutes vos consoles, et ce, où que vous soyez. Vous pourrez jouer à la PS4, à la Xbox ou encore à la Switch dans le train, en voiture, etc.

L’écran Zeuslap Z15ST est, en effet, compatible avec les types USB-C et le HDMI. Il propose également une prise casque 3,5mm et le mode Samsung Dex + le mode copie miroir.

Pour un confort visuel au top, il vous offre également 6 modes d’affichage afin de s’adapter à toutes vos activités. Vous pouvez ainsi activer le mode standard, le mode vidéo, le mode texte, le mode jouer, le mode FPS et le mode RTS.

Autre avantage : il propose 10 points de toucher et peut donc supporter jusqu’à 10 doigts à la fois. Il bénéficie aussi d’une résolution Full HD, d’une prise de vue large de 178° IPS et de haut-parleurs doubles 1W.

Enfin, grâce à la technologie de charge inversée, il peut s’alimenter via vos appareils tout en étant utilisé. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de le brancher à une prise secteur. Il ne possède pas de batterie, mais peut fonctionner grâce à la batterie de votre smartphone ou encore de votre ordinateur.

Pour vous procurer cet écran à prix mini, rendez-vous dès maintenant chez AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.