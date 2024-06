GTA 6 : la sortie sur PC se précise, Take-Two fait une promesse aux joueurs

© Rockstar

GTA 6 pourrait être magnifiée sur PS5 Pro, console que Sony tiendrait à dévoiler au bon moment pour démontrer son potentiel grâce au jeu de Rockstar. Bien sûr, les joueurs Xbox Series profiteront aussi du titre en monde ouvert lorsqu’il sortira en 2025.

Quid de la version PC de GTA 6 ? Difficile à dire. Dans leur communication officielle, Rockstar et Take-Two n’en font jamais mention, ce qui inquiète logiquement une partie de la communauté. Le PDG du géant de l’industrie vidéoludique, Strauss Zelnick, vient peut-être de les rassurer un peu.

La version PC de GTA 6 officialisée par Take-Two ?

Les joueurs PC sont rarement privés d’un AAA, sauf quand il s’agit d’une exclusivité PlayStation, Xbox ou Nintendo. GTA 6 ne rentre pas dans cette catégorie, puisqu’il sortira sur PS5 et Xbox Series l’année prochaine. Pourtant, l’existence d’une version PC du jeu le plus attendu de tous les temps n’est toujours pas confirmée.

Lors d’une conférence organisée par TD Cowen, une banque d’investissements et de service financiers américaine, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a répondu à une question concernant une éventuelle sortie de GTA 6 sur PC.

« Rockstar a une approche multiplateforme que nous avons déjà vue et fera d’autres annonces en temps voulu. Je pense que la bonne stratégie pour notre entreprise est d’être là où se trouve le consommateur, et historiquement, ce que cette société a fait, c’est s’adresser à eux où qu’ils se trouvent, sur toutes les plateformes qui ont un sens, au fil du temps », indique le dirigeant.

En lisant entre les lignes, on comprend que GTA 6 devrait bien sortir sur PC, mais après le lancement des versions PS5 et Xbox Series. Rappelons que Rockstar et Take-Two avaient adopté cette même stratégie pour GTA 5, d’abord lancé sur consoles avant d’arriver sur PC environ un an et demi plus tard.

Impossible pour Rockstar et Take-Two de faire une croix sur des dizaines millions de ventes supplémentaires, même si la conception d’une version PC implique inévitablement un budget de développement plus important.

Reste à savoir combien de temps les joueurs devront patienter pour pouvoir jouer à Grand Theft Auto 6. L’expérience PC sera sans aucun doute la plus impressionnante, mais on imagine que voir les possesseurs de PS5 et de Xbox Series s’amuser sur le jeu le plus attendu de l’histoire pendant de longs mois risque de rendre l’attente insoutenable.

