Guerre en Ukraine : Apple suspend les ventes de ses produits en Russie et limite ses services

Apple a enfin annoncé ses sanctions face à l’invasion russe de l’Ukraine. Il suspend toutes les ventes de ses produits en Russie en stoppant les exportations et limite ses services, dont Apple Pay. Apple Maps a aussi été modifié pour protéger les citoyens ukrainiens.

En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Apple a annoncé ses sanctions ainsi que ses mesures prises pour protéger les Ukrainiens. La firme de Cupertino a décidé de suspendre toutes les ventes de ses produits en Russie. Le communiqué officiel explique que : « la semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays ».

Logo Apple – Crédit : Laurenz Heymann / Unsplash

D’ailleurs, le vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a demandé à Apple de cesser ses activités en Russie la semaine dernière. Il souhaitait notamment que l’App Store soit bloqué dans le pays. Apple n’a pas entièrement satisfait ses demandes pour le moment. Il a tout de même annoncé des limites concernant ses services, y compris Apple Pay.

Apple Pay et d’autres services sont limités en Russie

Apple Pay ne fonctionne déjà plus pour certaines banques en Russie. Les comptes enregistrés auprès des banques russes figurant sur la liste noire seront inutilisables en dehors du pays. Le service bloque aussi toutes les transactions sans contact en Russie. La firme de Cupertino a précisé que « d’autres services ont été limités » en plus d’Apple Pay, mais elle n’a pas encore indiqué lesquels.

De plus, Apple a annoncé que Russia Today et Sputnik ne seront plus disponibles sur l’App Store en dehors de la Russie. Cette décision fait suite à celle de la Commission européenne qui veut interdire ces deux médias russes dans l’UE.

Des fonctionnalités d’Apple Maps désactivées pour protéger les citoyens ukrainiens

Outre les sanctions contre la Russie, Apple a aussi pris des mesures pour protéger les citoyens ukrainiens. Plusieurs fonctionnalités d’Apple Maps comme l’état du trafic et les incidents en temps réel ont déjà été désactivées en Ukraine. Google Maps a fait de même en désactivant l’évolution du trafic en temps réel pour protéger les Ukrainiens. D’ailleurs, les internautes inondent Google Maps d’avis pour informer les Russes de la guerre en Ukraine.

Enfin, Apple a confirmé que « nous soutenons les efforts humanitaires, apportons une aide à la crise des réfugiés qui se déroule et faisons tout notre possible pour soutenir nos équipes dans la région ».

Source : Screen Rant