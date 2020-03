Half-Life: Alyx, comment jouer sans casque VR au clavier et à la souris ?

Seulement quelques jours après la sortie d’Half-Life: Alyx, un joueur a découvert un moyen de profiter du jeu au clavier et à la souris, sans casque de réalité virtuelle. Le mode de jeu est encore imparfait, mais on s’attend à l’arrivée d’un mod « clavier souris » très prochainement.

Valve nous promettait de révolutionner la réalité virtuelle dans le jeu vidéo, les fans de la franchise n’ont pas été déçus. Half-Life : Alyx remporte un énorme succès, et certains le portent déjà au rang de jeu de l’année. Le titre est malheureusement réservé aux possesseurs d’un casque de réalité virtuelle compatible avec le Steam VR. Il n’aura fallu que quelques jours pour que sa communauté trouve un moyen de se libérer de cette « contrainte ». On peut désormais profiter du jeu en mode « FPS classique » avec un clavier et une souris.

Les premières versions du jeu permettaient de jouer au clavier et à la sortie, sans doute pour gagner du temps, notamment pendant les phases de débogage. Valve n’a pas entièrement supprimé cette fonctionnalité. Tyler McVicker a découvert comment l’activer, et nous en a fait la démonstration sur Twitch.

Rappelons que le titre a été pensé pour jouer en réalité virtuelle, si vous souhaitez malgré tout l’essayer dans une version dénaturée, suivez le guide :

Téléchargez les fichiers nécessaires Décompressez le contenu de l’archive dans le répertoire d’installation du jeu Créez un raccourci du jeu sur votre bureau Éditez le raccourci et ajoutez les paramètres de lancement « -novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1 » Lancez le jeu à partir du raccourci modifié

Half-Life : Alyx, bientôt un mod « clavier souris » ?

La méthode découverte par Tyler McVicker souffre encore de quelques limitations qui ne permettent pas de vraiment profiter du jeu au clavier et à la souris. Pour une raison inconnue, elle prive le joueur de ses armes. La commande « impulse 101 » entrée dans la console permet néanmoins d’obtenir des armes, mais celles d’Half-Life 2.

Malgré ses défauts, cette technique laisse néanmoins entrevoir la possibilité de jouer sans casque VR dans de meilleures conditions. L’arrivée d’un mod « clavier souris » dans les semaines ou les mois à venir est clairement envisageable, mais certainement pas de la part de Valve. Half-Life : Alyx a pour objectif de faire la promotion de la réalité virtuelle.

