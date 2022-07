Hannibal Lecter : saviez-vous de qui Anthony Hopkins s’est inspiré pour incarner le célèbre cannibale ?

Anthony Hopkins (Hannibal Lecter) © Orion Pictures Corporation

Sorti en 1991, Le Silence des agneaux est un grand classique du film d’horreur. Prenant une direction plus réaliste que les slashers de l’époque, le film mettait en scène le personnage fictif d’Hannibal Lecter, ancien éminent psychiatre psychopathe et cannibale, incarné par Anthony Hopkins.

Le film aura remporté les cinq Oscars majeurs, en 1992 : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure actrice pour Jodie Foster et surtout, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, sa prestation étant restée gravée dans l’histoire du cinéma.

Si le personnage d’Hannibal Lecter est inspiré de trois tueurs en série majeurs (Ted Bundy, Gary Heidnick et Ed Gein), la performance d’Anthony Hopkins elle, lui est propre. L’acteur britannique a récemment révélé à Vanity Fair de qui il s’était inspiré pour incarner le rôle.

Silence des agneaux : saviez-vous de qui s’est inspiré Hopkins pour jouer Hannibal ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la principale source d’inspiration d’Hopkins n’était ni un véritable tueur du monde réel, ni une expérience particulièrement traumatisante vécue par l’acteur. Au lieu de cela, le caractère et le comportement d’Hannibal sont simplement inspirés de l’un de ses anciens professeurs.

À la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, Hopkins était instruit par le professeur de théâtre Christopher Fettes. Un personnage « terriblement intelligent » qui l’aura marqué toute sa vie. « Il y avait ce professeur que nous avions, un professeur qui nous enseignait La Méthode » a-t-il dit à nos confrères. « Il était mortel. Il nous démontait, intellectuellement » a-t-il expliqué.

« Il se contentait de sourire et il disait froidement : « Non. Recommencez ». Je me suis basé sur lui pour jouer le personnage » a-t-il expliqué. On se souvient en effet de la manière si singulière dont Hannibal s’adresse à Clarice dans les films…

L’acteur a également indiqué que la voix d’Hannibal et le ton de son discours ont été inspirés par H.A.L. 9000 de 2001 : L’Odyssée de l’espace, ainsi que de Truman Capote et de Katharine Hepburn. De même, sa tenue vestimentaire et sa coiffure étaient censées évoquer le fait qu’Hannibal contrôlait totalement la situation, renforçant son air dominant à chaque fois qu’il était dans une scène, et ce, malgré son emprisonnement.

