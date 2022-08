Harry Potter : l’astuce de Daniel Radcliffe pour éviter les paparazzis

Pendant près de 10 ans, Daniel Radcliffe a incarné Harry Potter dans la franchise cinématographique éponyme. L’occasion pour l’acteur de se faire une belle place à Hollywood avec des motivations assez drôles. Mais forcément, un tel succès apporte son lot de déconvenues comme la présence de paparazzis prêts à capturer le moindre moment de vie privée contre rémunération. Face à ces photographes omniprésents, Daniel Radcliffe a trouvé l’astuce parfaite !

Harry Potter a la chance de posséder une cape d’invisibilité qui lui permettrait d’échapper aux photographes. Ce n’est pas le cas de son interprète, Daniel Radcliffe, qui a dû faire avec les paparazzis. Mais l’acteur développe des techniques pour les éviter et celle dévoilée lors du Kelly Clarkson Show a de quoi faire sourire. L’une de ses astuces ? Porter tous les jours la même tenue. Difficile de rentabiliser les photographies de Daniel Radcliffe si l’acheteur a l’impression qu’elles ont toutes été prises le même jour. De quoi gâcher une journée de boulot aux paparazzis !

Je jouais une pièce à Londres et tous les soirs, il y avait des paparazzis dehors. j’ai soudain réalisé, après avoir été paresseux et ne pas avoir changé de vêtements pendant quelques jours, qu’ils n’étaient plus là. J’ai réalisé que c’était probablement car j’avais la même tenue sur le dos et que les photographies se ressemblaient. Alors je me suis dit que j’allais continuer à porter ça. Et ils ne sont plus jamais revenus parce que chaque cliché ressemblait à la précédente devant la même porte.

– Daniel Radcliffe