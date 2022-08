Harry Potter : mais qui a remporté le Tournoi des Trois Sorciers ?

Harry Potter et la Coupe de feu s’achève par des évènements dramatiques, remisant de côté l’issue du Tournoi des Trois Sorciers. Le livre permet toutefois d’en avoir le cœur net.

La Coupe de Feu – Crédit : Warner Bros. Pictures

Harry Potter et la Coupe de feu est un point de bascule dans la saga. Le quatrième tome est marqué par la renaissance de Lord Voldemort sous les yeux impuissants de Harry qui parviendra toutefois à lui tenir tête, baguette en main, avant de s’enfuir. Le fil rouge de l’histoire est le Tournoi des Trois Sorciers, une compétition périlleuse opposant normalement trois champions.

Mais le mangemort Barty Croupton Jr. réussit à corrompre la Coupe de Feu avec un sortilège de Confusion pour glisser la candidature de Harry. C’est également lui qui transformera le trophée en Portoloin afin de livrer Harry à Voldemort et Peter Pettigrow. Le film fait toutefois l’impasse sur certains détails, éludant l’issue du Tournoi pour planter les jalons narratifs inhérents au retour du mage noir.

Tournoi des Trois Sorciers : les points remportés à chaque épreuve

Il faut ainsi se plonger dans le livre pour en avoir le cœur net. Le Tournoi des Trois Sorciers se découpe en trois épreuves. La première consiste à récupérer un œuf d’or défendu par un dragon. Harry termine vainqueur à égalité avec Krum (40 points), suivi de Fleur (39) et Cedric (38). L’œuf leur donne un indice sur la prochaine épreuve où ils devront récupérer un proche dans les profondeurs hostiles du lac.

Cedric Diggory, campé par Robert Pattinson dans le film, termine à la première place (47 points), suivi de près par Harry (45) et Victor Krum (40). Fleur finit en dernière position (25 points). Pourtant arrivé sur place en premier, Harry a notamment perdu du temps en voulant s’assurer que tout le monde serait bien secouru. Les points obtenus lors des deux premières épreuves permettent d’établir l’ordre d’entrée dans le labyrinthe. Pour remporter le tournoi, il faut se saisir du trophée qui se trouve au centre.

Harry a laissé sa récompense à Fred et George

Ayant cumulé le plus de points, Harry et Cedric sont les premiers à s’aventurer dans la troisième épreuve. Après plusieurs péripéties, ils parviennent tous les deux jusqu’au trophée. Ils décident de le saisir en même temps ce qui les rend ainsi vainqueurs ex-aequo. Mais le trophée ensorcelé les transporte dans le cimetière des Jedusor où Pettigrow tue Cedric. Par conséquent, Harry devient l’unique gagnant du Tournoi des Trois Sorciers.

Harry Potter rafle une bourse de mille gallions en guise de récompense pour sa victoire. Ayant déjà un compte en banque bien garni, Harry n’en a nullement besoin. Il est surtout dévasté par le décès tragique de Cedric et se sent coupable. Il propose alors de donner la somme à la famille du défunt qui refuse toutefois l’offre. Harry décide finalement d’offrir les mille galions aux jumeaux Weasley afin que ces derniers puissent ouvrir leur magasin de farces et attrapes.

